La ràdio en català torna a marcar un rècord amb l’EGM de primavera

Catalunya Ràdio i RAC1 posen punt final a una nova temporada en la qual la ràdio en català es manté en nivells de rècord segons les dades del darrer EGM (Estudi General de Mitjans) de primavera. Un EGM en el qual RAC1 s’ha mantingut de nou per sobre del milió d’oients (1.018.000 persones escolten cada dia RAC1) i Catalunya Ràdio ha aguantat el pols tancant la seva segona millor temporada amb 671.000 oients diaris.
Un pols entre les dues grans cadenes de ràdio en català que es replica en els programes matinals, programes que han vist com ha augmentat la seva audiència tot i que el lideratge de la ràdio en català el manté Jordi Basté amb El Món a RAC1 tot i la pujada d’El Matí de Catalunya Ràdio dirigit per Ricard Ustrell. En el cas de l’emissora privada, RAC1 es manté al capdavant de la ràdio catalana amb el programa de Basté el qual suma 745.000 oients diaris, fet que el converteix en el programa més escoltat de Catalunya. El segueix l’emissora pública la qual amb El Matí de Catalunya Ràdio registra la millor xifra des de la temporada 2018-2019 amb un total de 458.000 oients diaris.
RAC1 manté el lideratge seguida de prop de Catalunya Ràdio
La pugna de les dues cadenes per l’hegemonia de la ràdio en català es mostra en les dades de l’EGM. En el cas de RAC1 la franja del migdia la lideren ‘els Òscars’ -Òscar Andreu i Òscar Dalmau- amb La Competència, el Vosté Primer de Marc Giró i el 14/15 de Núria Travesa i Xavi Rocamora, programes que sumen 167.000, 140.000 i 94.000 oients diaris respectivament.
Aquesta franja del migdia a Catalunya Ràdio es cobreix amb la segona temporada de La Renaixença -inclosa dins d’El Matí a Catalunya Ràdio- presentada per en Peyu, programa que acaba tancant la temporada amb 102.000 oients diaris, la seva millor xifra, mentre que el “Catalunya migdia” d’Òscar Fernàndez, suma 126.000 oients, fet que representa la millor xifra des de la temporada 2018-2019.
A Catalunya Ràdio les xifres inviten a l’optimisme. El suplement, amb Roger Escapa, suma 428.000 oients diaris de mitjana i puja tant dissabte com diumenge tancat la millor temporada de la seva història. Increments que també s’han produït a La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga (126.000 oients), Tot gira, amb David Clupés el qual puja tant en dissabte (174.000 oients) com en diumenge (191.000) oients, mentre que el contingut esportiu entre setmana del Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, programa que suma 118.000 oients diaris.
Pel que fa a RAC1, les tardes les domina el Versió RAC1, amb Toni Clapés, 403.000 oients; mentre que la primera hora, amb Els teloners del Versió RAC1 Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra, fa rècord amb 120.000 oients; i el Temps afegit amb Edgar Fornós, 122.000. Els caps de setmana a RAC1 els ocupen La primera pedra amb Noemí Polls, (88.000 oients cada dissabte) i el Via Lliure de Xavi Bundó, programa que suma 574.000 oients. En el cas de l’informatiu 14/15 de cap de setmana conduït per Aurora Rodríguez i Albert Ferran, suma 44.000; i el RAC1manat amb Esther Muñoz, 40.000. En el cas dels continguts esportius El Superesports, amb Xavi Puig, tanca la temporada amb 305.000 mentre que el Tu diràs -el programa esportiu nocturn- trenca el rècord dels diumenges amb 213.000 oients.