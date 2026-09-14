Luna Serrat le ha cambiado la vida radicalmente desde que es madre de gemelas, dos niñas que han convertido a Joan Manuel Serrat en bisabuelo por primera vez. La cantante y aspirante a actriz comparte con sus fans cómo se siente y todos los detalles de esta nueva faceta como madre, la cual ha iniciado de la mano del futbolista Dani Ceballos que acaba de fichar por el Betis. Y, desde la ventana que ha abierto a través de su perfil de Instagram, ha querido confesar que cree un poco en los milagros.

Hace un par de años, la chica hizo el camino de Santiago con su madre y, allí, experimentó un momento de paz interior que aprovechó para pedir un deseo. Siempre se ha dicho que el apóstol te lo concede si lo haces bien durante su periplo, un viaje caminando de unos cuantos días que la llenaron de fuerza. ¿Y por qué lo hicieron? Para pedir salud para su abuela, tal como ha demostrado en su perfil: «Hace dos años hice el Camino de Santiago con mi madre con un propósito muy claro: por mis abuelos, para honrarlos y para recordar juntas a quienes ya no nos podían esperar en casa».

Al terminar el recorrido, entraron en una pequeña parroquia y encontraron allí una caja donde se podían dejar por escrito los deseos. Ella dejó el suyo. Un deseo con dos partes. Por un lado, Luna quería formar una familia con Daniel, el chico con quien hacía un par de años que se conocía, pero, sobre todo, quería que su abuela pudiera vivir ese momento con ella: «Pedí formar una familia con Daniel, pero, sobre todo, pedí que mi abuela pudiera vivirlo conmigo«.

Dos años más tarde, Luna ha querido mirar atrás y celebrar que aquel deseo se ha hecho realidad. Hoy es madre de dos niñas y su abuela ha podido conocerlas, abrazarlas y verlas crecer: «Dos años después, el deseo se ha cumplido con creces». Y es que ella es la persona que más amo en este mundo, quien me ha criado, me ha cuidado y me lo ha dado absolutamente todo, hoy puede disfrutar de mis dos niñas, verlas crecer, abrazarlas y recibir todo ese amor que algún día ella me dio a mí».

En su escrito, sin embargo, también está muy presente el recuerdo de su abuelo. Luna lamenta que él no haya podido conocer a sus dos bisnietas ni compartir esta nueva etapa familiar con ellas: «Habría dado cualquier cosa para que mi abuelo también las hubiera podido conocer y vivir todo esto con nosotros». Una ausencia que hace que aún valore más que su abuela pueda disfrutar de esta etapa: «Y quizás precisamente porque él ya no lo puede hacer, deseo aún más que tú lo disfrutes por ambos».

Luna ha terminado el mensaje con un último deseo dirigido a su abuela: que sus hijas le puedan devolver, aunque sea una pequeña parte, de todo el amor que ella le ha dado a lo largo de la vida: «Ojalá ahora ellas te devuelvan un poco de todo lo que me has dado durante toda mi vida. Y ojalá te llenen de energía, de ilusión y de ganas de seguir cumpliendo años a nuestro lado».

La nieta de Joan Manuel Serrat, muy orgullosa de todo lo que ha logrado

La relación con sus abuelos es un tema del que Luna Serrat ha hablado en varias ocasiones. En el caso de Joan Manuel Serrat, la joven ha explicado que, más allá de su trayectoria artística, lo considera un abuelo muy presente e implicado con la familia. En una entrevista a Harper’s Bazaar, de hecho, explicó cuál considera que es el legado más importante que el cantante ha transmitido a sus nietos: «El legado más valioso que mi abuelo nos deja a todos es el respeto».

Luna Serrat va demanar un desig que, dos anys després, s’ha complert | Instagram

«Todo lo que gira alrededor de mi abuelo se basa en el respeto, el respeto por encima de cualquier cosa. Él siempre dice una cosa: que todo es más sencillo cuando te pones en el papel de la otra persona. Cuando entiendes qué sufre el otro, qué sufre el de enfrente, la vida se hace más sencilla», añadió.

Y Luna tiene claro qué es lo que más valora de él: «Que yo, como nieta, pueda decir que lo mejor que me deja es el respeto y el amor lo define como persona. No nos deja nada más. Las demás cosas que nos pueda dejar no son tan importantes, de verdad. Creo que lo esencial es esto. Hemos salido nietos que somos buenas personas, que al final es lo único que importa».