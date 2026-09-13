Lucía Aguado, entrenadora, revela la clave para perder grasa caminando: «Caminar con inclinación optimiza más el tiempo que caminar rápido»

Caminar. Un gesto tan cotidiano, tan sencillo. Pensamos que lo dominamos, que es el movimiento básico para mantenernos en forma. Pero, ¿qué pasa si te dijera que hay un secreto oculto en tu manera de caminar que podría transformar tu pérdida de grasa de forma definitiva?

Déjame decírtelo claro. Muchas de nosotras salimos a caminar rápido, pensamos que así quemamos más. Pero estamos cometiendo un error garrafal que nos impide optimizar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. (Sí, nosotras también nos quedamos sin palabras cuando lo descubrimos).

La entrenadora Lucía Aguado ha destapado esta verdad incómoda. La clave para una pérdida de grasa efectiva no está en la velocidad en terreno plano, sino en la inclinación. Su sentencia es contundente: «Caminar con inclinación optimiza más el tiempo que caminar rápido».

La revelación que lo cambia todo

Caminar a buen ritmo tiene muchos beneficios, eso es innegable. Reduce la presión arterial, el riesgo de diabetes, las enfermedades cardíacas. También fortalece huesos y músculos. Todo esto lo sabemos, nos lo han dicho mil veces. Pero la solución definitiva para la grasa corporal, especialmente a partir de los 40, va por otro lado.

Durante la perimenopausia y la menopausia, los cambios hormonales son brutales. La bajada de estrógenos nos lleva a un aumento de la grasa abdominal. También perdemos masa muscular y fuerza. Mantenernos activas es más que un capricho: es una urgencia para nuestra salud metabólica y cardiovascular.

Es aquí donde la ciencia entra en juego. Estudios demuestran que caminar mejora significativamente el peso corporal, el IMC y el porcentaje de grasa en mujeres posmenopáusicas. Pero si a esta caminata le añadimos inclinación, la cosa cambia radicalmente. Se convierte en una actividad mucho más exigente, sin la necesidad de correr, y con un impacto reducido en las rodillas.

Mi conclusión es clara: si quieres resultados de verdad, olvídate del plano y abraza la montaña (aunque sea una simulación en la cinta).

El poder oculto de la inclinación

Piénsalo un momento. Estamos acostumbradas a ir más rápido para quemar más. Pero, ¿qué pasa si te digo que puedes conseguir lo mismo, o más, yendo más despacio? Lucía Aguado nos da las cifras que nos harán alucinar. Caminar a solo 2,7 kilómetros por hora (sí, lentísimo) con una inclinación de seis grados, quema exactamente la misma energía que ir a 7,5 kilómetros por hora en plano.

Esto es un truco increíble para optimizar nuestro tiempo. Caminar cuesta arriba obliga a nuestro organismo a trabajar mucho más. Así se aumenta el gasto metabólico y se eleva la intensidad cardiovascular. Y todo esto sin forzar la máquina con velocidades que quizás no nos van bien o que nos pueden lesionar.

Nuestros músculos, los de las piernas, los glúteos y los gemelos, gastan hasta un 60% de su potencia para empujar nuestro peso hacia arriba. Cuando caminamos en plano, este gasto se reduce drásticamente, hasta un 15%. Además, el beneficio añadido es que el impacto en las rodillas disminuye entre un 19 y un 26%. Más efectivo, menos lesivo. Es la fórmula perfecta.

Un tándem ganador: inclinación y fuerza

Ahora bien, no nos confundamos. Caminar con inclinación es un recurso de oro, pero no sustituye el entrenamiento de fuerza. Son estímulos diferentes, pero que se complementan a la perfección. El ejercicio de fuerza es imprescindible para mantener y construir músculo. Especialmente a partir de los 40, cuando la pérdida de masa muscular se acelera.

Unir estos dos tipos de entrenamientos es la solución definitiva para ganar músculo y perder grasa. Especialmente durante la menopausia, que es una etapa de la vida donde nuestro cuerpo necesita más atención que nunca. Es una inversión en nuestra salud que nuestro cuerpo agradecerá, y nuestro bienestar también.

No hay excusas para no probarlo. Solo necesitamos una cinta de gimnasio con inclinación, o una buena calle con pendiente. Es un pequeño cambio que puede generar un impacto viral en nuestra composición corporal y nuestra energía. ¿Estás preparada para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel?