La cebolla morada vs. blanca: dos dietistas aclaran cuál es más saludable y por qué te interesa para tu dieta

¿Llevas días cocinando en casa? Seguramente la cebolla es tu aliada imprescindible en la cocina. Pero, ¿sabes realmente cuál elegir? La cebolla morada y la blanca: a simple vista, solo son cuestión de color. Pero atención, porque detrás de esta simple elección se esconde una verdad nutricional que podría cambiar tu dieta.

Dos dietistas de élite acaban de destapar el secreto. Revelan cuál de ellas es más saludable y, lo más importante, por qué debería interesarte para tu pérdida de peso y tu salud general. (Sí, nosotros también queríamos saberlo). La respuesta no es tan sencilla como parece, y quizá te estás perdiendo beneficios clave.

Los expertos, Jamie Baham y Jordan Hill, han puesto los puntos sobre las íes. Ambos tipos de cebolla son nutricionalmente similares en calorías y macros, pero las pequeñas diferencias les otorgan poderes muy concretos. Y conocerlos es el truco definitivo para maximizar tu ingesta de nutrientes.

El poder oculto de la cebolla morada: tu escudo antioxidante

La cebolla morada, con su color vibrante, no es solo bonita; es una central de antioxidantes. Su pigmento intenso proviene de las antocianinas. (Las mismas que encontramos en las frutas más saludables como las bayas, las uvas o las cerezas). Estos compuestos son su arma secreta.

Las antocianinas son cardioprotectoras. Ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y tienen un papel crucial en la prevención del cáncer, según investigaciones publicadas en Frontiers in Nutrition. Son un auténtico escudo contra las enfermedades crónicas.

Pero hay más. La cebolla morada es rica en quercetina. Un potente compuesto que ha demostrado combatir la inflamación y proteger contra el daño celular. Incluso puede bloquear el crecimiento de células cancerosas, y, atención, reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. (¡Una auténtica joya!).

Mi truco: No dejes de añadir cebolla morada cruda a tus ensaladas o a tus tacos. El sabor y los antioxidantes se disparan.

Además, es una buena fuente de potasio, esencial para la salud cardiovascular, y de fósforo. Este último es vital para formar huesos, dientes y el ATP, la principal fuente de energía del cuerpo, según los NIH. Un combo imprescindible para tu vitalidad.

Una advertencia importante: si tienes problemas gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable (SII), la cebolla morada podría causarte molestias. Es rica en fructanos, que pueden fermentar en el intestino y producir gases e hinchazón. (Es un error común ignorarlo). Pero para la mayoría, es un sí rotundo.

La discreta potencia de la cebolla blanca: la aliada silenciosa

No la subestimes por su apariencia más discreta. La cebolla blanca es una solución excelente para tu cocina diaria y tiene sus propios superpoderes. Es una fuente fabulosa de vitamina C, folato y fibra. (Un triple combo para tu bienestar).

La cebolla blanca favorece la función cardíaca y tiene propiedades antibacterianas, lo que fortalece tu sistema inmunitario. (¡Nuestra primera línea de defensa!). Según un estudio publicado en Frontiers in Nutrition, también contiene antioxidantes como la quercetina y las antocianinas, aunque en menor cantidad que la morada.

Además, aporta fósforo para unos huesos sanos y zinc, un mineral esencial para tu sistema inmunitario. Tu cuerpo agradecerá esta inyección de nutrientes que a menudo pasan desapercibidos.

Mi recomendación es optar por la cebolla blanca en platos cocinados a fuego lento, donde su sabor suave se fusiona perfectamente.

Su gran ventaja, y un truco que pocas conocen: es menos probable que cause problemas digestivos a personas sensibles. Si la cebolla morada te provoca hinchazón, la blanca es tu alternativa definitiva. (¡Un alivio para muchas de nosotras!).

El truco definitivo para tu dieta: la combinación ganadora

Independientemente de su color, las dos cebollas son un aliado brutal si tu objetivo es mantener una dieta saludable o bajar de peso. Son libres de grasa, bajas en sodio y aportan un sabor intenso sin calorías vacías ni aditivos innecesarios. (Un secreto que la industria alimentaria no siempre quiere que sepas).

Crudas, encurtidas, asadas, o como base para un sofrito… su versatilidad es un tesoro en la cocina. Te ayudan a crear platos satisfactorios y llenos de sabor, sin sacrificar tu salud o tus objetivos.

¿La clave? No se trata de elegir una u otra. Se trata de integrarlas ambas. Jordan Hill lo resume perfectamente: «Las cebollas blancas suelen ser más fáciles de digerir, pero las moradas tienen una mayor cantidad de antioxidantes».

La decisión es tuya: tu salud te espera

Ahora que tienes toda la información en tus manos, ya no hay excusas. Conoces los poderes ocultos de cada cebolla. Alternarlas es el truco definitivo para aprovechar todos sus beneficios. Es una decisión inteligente que tu cuerpo te agradecerá a largo plazo.

Tu carrito de la compra acaba de ganar dos superalimentos imprescindibles. ¿Qué cebolla pondrás hoy en tu plato?