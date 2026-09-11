Más de 2000 años de historia: la Vía Verde del País Vasco te lleva a la mayor mina romana de plata cerca de San Sebastián

¿Creías que ya lo habías visto todo del País Vasco? ¿Que sus paisajes ocultaban pocos secretos por desvelar? Prepárate para un viaje que romperá tus esquemas y te conectará con una historia que la mayoría ignora.

No es una ruta más para hacer en bicicleta. No hablamos de un simple paisaje bonito. Estamos a punto de descubrir un lugar que te observa desde hace más de 2.000 años, una ventana abierta a un pasado que modeló nuestra civilización.

La Vía Verde de Arditurri no es un camino cualquiera. Es la puerta de entrada a la mina romana de plata más grande conocida de todo el Cantábrico oriental. Una maravilla oculta, casi al alcance de la frontera con Navarra y muy cerca de San Sebastián, en el municipio de Oiartzun.

El legado romano que lo cambió todo

Este complejo minero es una auténtica cápsula del tiempo. Los romanos ya explotaban Arditurri para extraer plata, pero las evidencias arqueológicas sugieren que la actividad minera podría ser aún más antigua, anterior a su llegada. ¡Imagina la importancia de este lugar!

Tras la caída del imperio, la mina continuó viva durante siglos, suministrando hierro, plomo, zinc, fluorita y blenda. Su actividad industrial no cesó hasta bien entrado el siglo XX, cerrando oficialmente en 1984. Un auténtico tesoro industrial que estuvo en funcionamiento casi hasta ayer.

Me cuesta creer la historia que respira este lugar. Es como si la tierra misma nos hablara de siglos de esfuerzo y riqueza.

Este yacimiento, integrado en el majestuoso Parque Natural de Aiako Harria, es una visión espectacular. Por fuera, verás escombreras, canteras a cielo abierto, planos inclinados y edificios industriales que cuentan una historia. Por dentro, un laberinto de galerías subterráneas, túneles y pasadizos excavados en la roca te espera.

Se han identificado hasta 44 galerías romanas, sumando casi cuatro kilómetros de desarrollo, una magnitud que los expertos califican de «extraordinaria». (Sí, nosotros también hemos alucinado). Esto lo convierte en el conjunto minero romano más amplio y bien conservado de toda Guipúzcoa.

Sumérgete en el pasado, hoy

La Vía Verde de Arditurri sigue el antiguo trazado ferroviario minero, ofreciendo una ruta fácil y accesible para todos. Recorrerla es como seguir los pasos de los vagones cargados de plata en plena época industrial, una vivencia que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Te lleva directamente al corazón de este paisaje milenario.

Un detalle importante: la galería visitable no es puramente romana, sino que tiene intervenciones de varias épocas. Pero la buena noticia es que sí permite observar vestigios increíbles de las antiguas explotaciones y, en puntos concretos, las bocas de las galerías romanas. Una inmersión que vale la pena.

Esta vía se conecta con otros itinerarios ciclistas de Errenteria, Lezo, Pasaia e incluso San Sebastián. Esto abre un abanico de opciones para los que buscan una experiencia de descubrimiento sin aglomeraciones, lejos de los circuitos turísticos más masificados. Un truco de viaje que solo conocen unos pocos.

Tu próxima aventura te espera

Acceder es sorprendentemente sencillo. Desde Oiartzun, solo hay que tomar la carretera GI-3420 y, pasado el barrio de Ergoien, seguir las señales hacia el coto minero. Hay un aparcamiento a unos 300 metros de la zona, facilitando la llegada incluso si vas en coche. El último tramo, a pie o en bici, es el preludio perfecto de lo que te espera.

Esta joya histórica se está revelando al mundo. No esperes a que las masas la descubran antes que tú. Es una oportunidad única para vivir la historia de primera mano, sin filtros, sin intermediarios. Un impulso definitivo para tu próxima escapada.

Saber esto te pone en ventaja. Ahora tienes la clave para una experiencia de viaje realmente singular, que combina aventura, naturaleza y un viaje al pasado. ¿Estás preparado para dejar atrás el scroll y sumergirte en la historia?