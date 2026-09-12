Joan Soler, psicólogo: «Necesitamos sufrir y aburrirnos para que la felicidad tenga sentido»

La felicidad. Una palabra que nos consume, una búsqueda incesante que a veces se convierte en un auténtico tormento.

Nos esforzamos por conseguirla, por sentirla constantemente, pero el resultado es a menudo una frustración profunda y un vacío que no sabemos cómo llenar.

¿Y si el secreto para encontrar ese bienestar tan anhelado fuera justo lo contrario de lo que hemos aprendido? ¿Y si estuviéramos persiguiendo un espejismo que nos aleja de la verdadera satisfacción?

Uno de los expertos más influyentes en psicología del momento acaba de poner sobre la mesa una verdad incómoda. Una revelación que sacudirá tu manera de entender las emociones y te dará la solución definitiva para salir del bucle.

Joan Soler, psicólogo y divulgador reconocido, no se muerde la lengua. Su mensaje es claro, directo y absolutamente imprescindible:

Necesitamos sufrir y aburrirnos para que la felicidad tenga sentido. El placer absoluto sin contraste es una condena.

Esta afirmación, que a primera vista puede parecer una provocación, tiene una base puramente científica. Soler lo explica en el podcast ‘El Consultori’ sin rodeos, basándose en la química cerebral y la neurociencia.

No hay absolutos en el mundo de las emociones. Todo es comparación, todo es contraste. La felicidad, el placer, el disfrute, solo cobran sentido si antes hemos experimentado el otro extremo.

Imagina un concierto. La canción que te hace vibrar, la que tiene el «subidón» máximo, lo logra porque antes ha habido un momento más tranquilo. Si todo el concierto fuera un clímax constante, nada destacaría. (Sí, nosotros también hemos sentido esa sensación de agotamiento en algún festival con demasiados decibelios seguidos).

La dopamina que nos engaña

Con la dopamina pasa exactamente lo mismo. Este neurotransmisor, clave para la motivación y el sistema de recompensa de nuestro cerebro, funciona por contraste. Si siempre estamos «arriba», bombardeados por estímulos de placer, el cerebro se acostumbra. Lo que antes era un «subidón» se normaliza.

Y aquí es donde comienza el peligro. Necesitamos un nuevo «arriba», cada vez más intenso. Las conductas escalan, a menudo hasta límites insospechados, como vemos en cualquier adicción. Es lo que los expertos llaman adaptación hedónica.

Nuestro cerebro es extraordinario adaptándose. Tanto, que se acostumbra rápidamente a los nuevos logros, a los nuevos «likes», a las nuevas experiencias. Volvemos siempre a nuestro nivel habitual de felicidad. Los estímulos constantes dejan de generarnos la misma respuesta. Se diluyen.

El error de huir del aburrimiento

El problema moderno, según Soler, es que tenemos un acceso prácticamente ilimitado a la «dopamina rápida». Pantallas, redes sociales, compras impulsivas, comida ultraprocesada… todo diseñado para darnos una microdosis de placer instantáneo.

Hemos eliminado casi por completo los «espacios en blanco», los momentos de baja estimulación. Huimos del aburrimiento como de la peste, considerándolo un error, una pérdida de tiempo.

Pero este es el error definitivo. Soler lo sentencia: «Necesitamos aburrirnos para sentir». Sin estos puntos de tranquilidad, sin momentos de aburrimiento o incluso de pequeña incomodidad, nada tiene sentido. Nada tiene esencia.

La neurociencia lo confirma con datos duros. Los períodos de baja estimulación son absolutamente necesarios para el equilibrio emocional y cognitivo. El aburrimiento, lejos de ser un problema, es una auténtica herramienta para nuestro cerebro.

Abrazar el aburrimiento no es un castigo, es una inversión en nuestra salud mental. Nuestro cerebro necesita este reset.

Aumenta la creatividad, sí. Pero también mejora el compromiso con las tareas, la productividad y, lo más importante, incrementa la actividad en nuestra red neuronal. Es un truco sencillo, barato y a nuestro alcance.

Como dice Soler: «Sin contraste no hay sentido. Necesitamos volver a experimentar la calma, el aburrimiento y las pequeñas incomodidades de la vida cotidiana». No se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de aceptar que la incomodidad es parte del juego.

El tiempo se agota: la urgencia de aceptar

La clave es dejar de evitar a toda costa y de manera sistemática cualquier molestia. Permitir que la incomodidad ocupe un espacio en nuestras vidas es lo que nos permite una variabilidad emocional y cognitiva real. Es el camino hacia una felicidad más auténtica y duradera.

Ya lo advirtió Arthur Brooks, el experto en felicidad: «aburrirte 15 minutos al día cambiará tu vida». Este no es un consejo más, es una auténtica revelación para nuestra salud mental.

Debemos aceptar las emociones que no nos gustan si queremos experimentar plenamente las que sí. Nuestro cerebro nos está pidiendo un cambio, y el tiempo para actuar es ahora.

¿Estás preparada para desconectar de la felicidad instantánea y abrazar el aburrimiento como el nuevo secreto del bienestar?