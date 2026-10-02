Jon O’Donnell, ecólogo: «Existen lugares que parecen jugo de naranja lechoso» en los ríos de Alaska observados por la NASA

Imagina ríos que hasta hace poco fluían con aguas cristalinas, un azul frío que reflejaba el cielo de Alaska. Ahora, olvida esta imagen idílica. Algo profundamente perturbador está tiñendo estos cursos de agua remotos de un color naranja lechoso, casi como un jugo de naranja diluido. Es una transformación visual drástica, una señal de alarma que no ha pasado desapercibida y que amenaza un ecosistema vital.

Pero, ¿qué está convirtiendo estas venas del Ártico en un espectáculo tan extraño y, sobre todo, tan preocupante? La respuesta, que los científicos han estado descifrando con urgencia desde 2018, esconde una de las consecuencias más ocultas y definitivas del cambio climático que pocos esperaban.

La revelación naranja que viene del espacio

La NASA, con su visión privilegiada desde el espacio, ha sido testigo de esta metamorfosis inquietante. Los ecólogos comenzaron a documentar esta misteriosa coloración naranja en 2018, especialmente en la cordillera Brooks, una región de Alaska donde la ausencia de explotaciones mineras cercanas hacía el fenómeno aún más incomprensible. Jon O’Donnell, un ecólogo del Servicio de Parques Nacionales de EE.UU., ha descrito algunas de estas zonas con una claridad escalofriante, diciendo que «existen lugares que parecen casi jugo de naranja lechoso».

Esta observación, que nos pone los pelos de punta, ha desencadenado una investigación crucial. Se trata de un proceso ligado directamente al deshielo del permafrost ártico, tal como apunta un estudio publicado en la prestigiosa revista AGU Advances. Un permafrost que, hasta hace poco, mantenía los secretos del subsuelo bien guardados bajo una capa de hielo eterno, ahora se abre para revelar una amenaza invisible.

El sándwich de detalles que cambia el juego

La solución al enigma se encuentra en un complejo proceso químico que afecta directamente a nuestro planeta. Cuando el deshielo hace que el agua penetre en terrenos antes permanentemente congelados, entra en contacto con minerales atrapados durante miles de años. Estos minerales, al oxidarse, liberan al medio riquezas que se convierten en un peligro: hierro, aluminio, manganeso, zinc, níquel, cadmio e incluso tierras raras. Una auténtica «mina» que ahora se filtra a nuestros ríos, sin que haya ninguna extracción humana directa.

El equipo de la química ambiental Taylor Evinger, de la Universidad de California en Davis, analizó muestras recogidas entre 2022 y 2024 en seis cuencas hidrográficas de la cordillera Brooks. Los resultados fueron alarmantes y confirmaron las peores sospechas. Algunas muestras no solo eran más ácidas, sino que contenían concentraciones de metales superiores a las que se observan en ciertos drenajes de minas. Sí, has leído bien: más contaminación que la de una mina, ¡y sin que haya ninguna instalación minera a la vista! (Nosotros también nos hemos quedado helados con este dato).

En la cuenca del río Salmon, en un caso que los expertos califican de chocante, las filtraciones elevaron los niveles de metales hasta 70 veces por encima de los valores habituales. El efecto se continuaba detectando casi 97 kilómetros río abajo del punto de origen. Esto no es una anécdota local, es una catástrofe silenciosa con un alcance considerable.

Uno de los episodios más drásticos de esta liberación de metales se relacionó con 2019, el verano más cálido registrado en Alaska, seguido de un invierno excepcionalmente nevado. Según Evinger, la gran acumulación de nieve actuó como aislante, impidiendo que el terreno volviera a congelarse con la misma intensidad. Esto permitió que el agua penetrara más profundamente. «Creemos que el agua penetró más profundamente en el suelo debido al deshielo, interactuó con estos minerales y todas estas cuencas se activaron aproximadamente al mismo tiempo», explicó la investigadora. Después de ese período, se detectó un fuerte aumento de sulfato y zinc, unas cifras que nos deben hacer pensar mucho en las consecuencias inesperadas del clima.

Una tendencia global que nos debería preocupar

Este fenómeno no es un caso aislado en la cordillera Brooks, ni mucho menos un error puntual de la naturaleza. Desde 2018, se han documentado miles de filtraciones dentro de la zona de permafrost de Norteamérica y más de 200 ríos y arroyos afectados por drenaje ácido de roca. El proceso también se ha observado en regiones boreales y árticas de Canadá y en otros territorios con suelo permanentemente congelado. Esto nos demuestra que no es una excepción, sino una tendencia global con un impacto imprevisible en ecosistemas enteros.

Brett Poulin, otro de los investigadores clave, señaló que este proceso no había sido previsto en las evaluaciones sobre la transformación del Ártico bajo un clima más cálido. Esta es una revelación amarga, ya que significa que estamos afrontando una consecuencia del cambio climático que no habíamos contemplado. El futuro es más complejo de lo que nos gustaría creer, y cada nuevo descubrimiento es un recordatorio de esta realidad (y una más para la lista de despropósitos que tenemos que resolver).

La amenaza oculta que nos afecta a todos

La principal incógnita ahora mismo reside en las consecuencias ecológicas y sociales de esta alteración química a largo plazo. Ya se ha observado la pérdida de vegetación cerca de algunos cursos de agua acidificados y, lo que es más grave, una disminución de peces y otros organismos acuáticos. Recordemos que muchas comunidades rurales del Ártico dependen de estos ríos para obtener alimento y agua limpia. Nuestro propio plato podría acabar siendo afectado, aunque la distancia nos haga pensar que es un problema lejano.

Aunque en la cordillera Brooks aún no se han constatado mortalidades masivas de peces ni problemas de agua potable que estén dañando directamente a las poblaciones, la preocupación crece de manera exponencial. Esta coloración naranja no es solo un capricho de la naturaleza, sino un síntoma claro de que los cambios que estamos provocando tienen repercusiones que ni imaginábamos. Es un aviso urgente, un mensaje directo: la naturaleza nos está hablando, y debemos ser inteligentes para escucharla.

Comenzamos a ver las verdaderas cicatrices del permafrost, un territorio que parecía inalterable y eterno. Entender estos secretos es imprescindible para afrontar el futuro con garantías para todos. Y tú, que ya has llegado hasta aquí, ya tienes un conocimiento vital que muchos aún ignoran. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O todavía piensas que no te afecta?