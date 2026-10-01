Una campaña ciudadana destapa 600 huacas de Lima: buscan ser Patrimonio UNESCO

Imagina una de las grandes capitales del mundo que, bajo su ajetreo diario, esconde un secreto ancestral. Lima, la bulliciosa capital de Perú, no es solo una ciudad moderna; es un tesoro oculto donde el pasado precolombino emerge en rincones insospechados, resistiendo al paso del tiempo y a la expansión urbana.

De hecho, estamos hablando de más de 600 huacas, yacimientos arqueológicos precolombinos, que se encuentran hoy integrados entre avenidas y rascacielos. Estos lugares sagrados, testigos de siglos de historia, se hallan ahora bajo una presión urbana intensa y con una conservación a menudo deficiente. Pero su destino, al menos, podría cambiar definitivamente.

Una campaña ciudadana, liderada por la Red Lima Milenaria, ha lanzado una iniciativa imprescindible para dar a conocer este valioso patrimonio. ¿Su objetivo? Mejorar las condiciones de conservación, sensibilizar a la población y, lo más importante, preparar una candidatura formal para que una selección de estas huacas sea incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para muchos, «huaca» evoca simplemente un lugar antiguo. Pero en la cultura andina tradicional, una «wak’a» o «huaca» es mucho más que eso: es un espacio sagrado que alberga un poder espiritual profundo y una conexión directa con los ancestros o las deidades. Históricamente, el término podía significar «partido» o «dividir», en alusión a piedras consideradas fragmentos de un ancestro mítico.

Estos santuarios, con miles de años de antigüedad, son hoy parte de la estructura urbana de Lima. Desde la fortaleza de Campoy del siglo XII en el distrito de San Juan de Lurigancho, hasta la huaca Pucllana en Miraflores (del siglo V), o la huaca El Paraíso en San Martín de Porres (del 2000 a.C.), estas estructuras de tierra y antiguos sistemas de riego continúan allí, resistiendo.

(Sí, nosotros también nos sorprendemos de la cantidad y la historia que hay bajo nuestros pies). Lo que buscan ahora no es solo un reconocimiento global; es una solución para su existencia misma. Esta campaña debe lograr que estos espacios sean valorados como una parte esencial de la identidad de Lima, integrándolos a la vida de la ciudad.

Esta campaña es el paso definitivo para reescribir la narrativa histórica de Lima, poniendo en valor su origen milenario y su profunda conexión con las civilizaciones que nos precedieron. Es el momento de despertar y reclamar nuestro legado.

No es casualidad que esta iniciativa surja ahora. Coincide con movimientos de reconstrucción cultural en todo el continente que buscan responder a la desigualdad socioeconómica y a las injusticias históricas. Es un momento clave para cuestionar la definición de patrimonio y abrazar una perspectiva más inclusiva. El futuro de estas huacas se ha posicionado en el centro del debate sobre el desarrollo urbano de Lima, especialmente de cara a las próximas elecciones municipales de Perú.

Lima: una de las pocas capitales con 4.000 años de historia viva

Un estudio preliminar que acompaña la campaña subraya un hecho sorprendente: Lima se encuentra entre las pocas capitales del mundo —como Ammán o Jerusalén— que conservan arquitectura de hace aproximadamente 4.000 años o más dentro de sus áreas urbanas o metropolitanas. Esto no es solo un detalle histórico; es un argumento de peso para su relevancia internacional y para su reconocimiento.

La UNESCO no reconoce cualquier yacimiento. Para obtener su inscripción, los lugares culturales deben demostrar una autenticidad histórica impecable en sus materiales, diseño y entorno. Además, deben cumplir con al menos uno de los diez criterios de selección oficiales y, imprescindiblemente, acreditar que contarán con una protección legal local adecuada.

La campaña, en su fase de difusión pública, busca sumar el apoyo de la ciudadanía y establecer alianzas con organizaciones dedicadas al patrimonio y campos afines. El estado peruano es el encargado de presentar la postulación formal, pero la presión popular y la conciencia colectiva son un truco infalible para impulsar este proceso y asegurar su éxito.

El desafío no es menor. Las huacas, a pesar de su importancia, a menudo son percibidas como obstáculos al crecimiento urbano o, simplemente, ignoradas y olvidadas. Por eso, esta iniciativa también quiere concienciar sobre los antiguos modos de vida y fomentar la valoración contemporánea de estas tradiciones. Así, se rompe con la narrativa histórica que durante siglos ha considerado el período colonial como el punto de partida de la capital.

¿Qué está en juego con la protección de estos tesoros?

Lo que está en juego es el reconocimiento de una historia que va mucho más allá de los conquistadores europeos. Es la dignificación de las sociedades que habitaron este territorio durante milenios, con su arquitectura monumental de tierra y sus ingeniosos sistemas de irrigación que, en algunos casos, aún funcionan hoy día y son un testimonio viviente de un saber ancestral.

La visibilidad internacional que aportaría la UNESCO sería un impulso enorme para la conservación de estos lugares. Pero, como ya nos advierte Javier Lizarzaburu, el verdadero error sería no lograr que la gente de Lima reconozca las huacas como parte esencial de su propia identidad, arraigándolas en la conciencia colectiva.

La urgencia es palpable. Cada día que pasa, estos yacimientos se enfrentan a la posibilidad de ser engullidos por la expansión de la ciudad o de caer en el olvido más absoluto. La lucha por su preservación es una lucha por la memoria colectiva, por un pasado que, si sabemos escuchar, puede enriquecer enormemente nuestro presente y nuestro futuro como sociedad.

Debemos ser conscientes de que un Patrimonio de la Humanidad no es solo un título honorífico, es un compromiso y una responsabilidad compartida. Y tú, ¿ya sabes cuál es la huaca más cercana a tu casa?