Plataforma per la Llengua ha mostrado su preocupación por el papel lingüístico de determinados cargos públicos y ha ofrecido un conjunto de recomendaciones a la alcaldesa de Creixell, Montserrat Muñoz (PSC), para que asuma su responsabilidad como referente institucional en el uso del catalán, sobre todo después de hablar en castellano en TV3 tras las lluvias torrenciales y las inundaciones de la semana pasada. “¡La alcaldesa de Creixell debe tomar conciencia de su papel de referente lingüístico, y más en la televisión pública catalana!”, ha exclamado la entidad presidida por Òscar Escuder a través de las redes sociales.

La entidad en defensa de la lengua no ha querido dejar pasar que la alcaldesa se dirigiera en castellano a la población desde los medios públicos del país, y a través de la red social X le ha recordado que los representantes políticos deben ejercer un papel ejemplar en la preservación y promoción del catalán como lengua propia de las instituciones. Para revertir la situación y ofrecer herramientas prácticas de gestión, la organización le ha recordado recursos institucionales de referencia.

No es Murcia, ni La Rioja, es Creixell, en el Tarragonès y su alcaldesa, del PSC, (fruto de un pacto con Junts, ERC y PP), solo habla en castellano en TV3 para dirigirse a sus vecinos…



¿Piensan actuar el presidente @salvadorilla y el consejero de Política Lingüística @VilaFx? pic.twitter.com/zS1SZZFKKE — Marc Larroya (@larroyamarc) 22 de agosto de 2026

La entidad ha reaccionado así después de que la alcaldesa socialista hablara en castellano en TV3, a pesar de que la ley de Política Lingüística establece que el catalán es la lengua propia de Cataluña y la de todas las instituciones, en especial de la administración local. De hecho, los artículos 2 y 9 prevén que las administraciones locales deben usar el catalán y subraya que «implica un compromiso especial de las instituciones para promocionar su conocimiento y fomentar su uso entre los ciudadanos y ciudadanas». Además, se da la circunstancia de que hace poco más de un año el Gobierno presentó el Pacto Nacional por la Lengua y llamó a los ayuntamientos del país a adherirse, elaborar un plan de impulso del catalán y la creación de espacios estables de coordinación con el tejido asociativo del municipio.

Plataforma per la Llengua le recomienda una guía para la política lingüística en Creixell

Entre el material puesto a disposición de la representante municipal destaca la Guía breve para el fomento de la política lingüística municipal. Este documento ofrece una visión práctica de cómo los consistorios del país pueden asumir un papel activo en la normalización de la lengua en todos los ámbitos de gestión locales y orienta a la administración local para integrar el catalán en su funcionamiento interno, pero también en la relación con la ciudadanía. El documento, como la misma entidad remarca, «plantea la necesidad de que el uso del catalán sea una política transversal, acompañado de voluntad política, planificación estratégica y recursos propios, y no solo una suma de acciones puntuales o simbólicas». Además de la guía, la entidad ha puesto a disposición de la alcaldesa otros documentos como el del Síndico de Derechos Lingüísticos, un proyecto para promover el conocimiento y la defensa de los derechos lingüísticos entre la ciudadanía, impulsar los derechos y deberes entre el comercio local, varias mociones en defensa de la lengua, un modelo de pacto entre el consistorio y entidades deportivas y un protocolo para impulsar la lengua en el deporte, entre otros.