Joc de cartes ofreció un espectáculo muy diferente en el programa del miércoles pasado, cuando todos los concursantes se pusieron de acuerdo para ser amables y puntuar sin mala leche. No se vieron los desprecios y los cuchillos habituales, del mismo modo que tampoco hubo ningún concursante odiado. Los aplausos se multiplicaron rápidamente, claro está, y se ha generado todo un movimiento en las redes sociales que pide que el concurso de Marc Ribas en TV3 continúe por este camino. Pues bien, ahora todos están encantados con el vídeo que ha compartido el restaurador que eligieron como ganador de este capítulo.

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La cuina d’en Tikus de Castellgalí fue seleccionado como el mejor restaurante al aire libre de Catalunya Central. Ofrecieron una muy buena imagen y los rivales los puntuaron muy bien, con un 7,7 de valoración general que los hizo ganar. En el servicio obtuvieron un 9 de puntuación, un excelente al que se sumaba el 8 con el que puntuaron la categoría de la comida. La cocina los sorprendió gratamente, ya que no se la esperaban en un bar de carretera. Eso sí, que tuvieran una gran garrafa de aceite con un mecanismo moderno dio alas incluso al presentador para ir a curiosear.

La garrafa d’oli va fer gràcia als concursants | TV3

El vídeo de justificación que ha grabado el ganador de Joc de cartes

Por Joc de cartes han pasado todo tipo de concursantes y se han acabado criticando, con muchísima dureza, algunos de los restaurantes que han competido. Algunos han llegado a sumar una reseña negativa tras otra solo por la actitud que había mostrado su representante en este espacio. Y, por todo ello, hay nuevos concursantes que van con un poco de miedo. Este fue el caso de La cuina d’en Tikus, también, que optó por curarse en salud antes de la grabación.

De hecho, desde el perfil que tienen en Instagram, han compartido el vídeo que habían grabado de su restaurante el día antes de que fuera el equipo del programa a grabar. En él, muestran cómo tienen todos los rincones de la cocina y el comedor como método de salvación por si, después, con la edición o el montaje quedaban retratados. Ellos lo tenían todo perfecto y así quisieron grabarlo para evitarse sustos después. No les hizo falta justificarse, pero lo han compartido igualmente: «Este vídeo lo grabamos un día antes de grabar Joc de cartes porque no sabíamos cómo saldría el programa ni qué imagen se daría de nosotros. Queríamos que vieseis el restaurante tal como es en realidad, sin filtros ni ediciones«. «Nos hace mucha ilusión salir, lo tenemos todo preparado pero estamos bastante nerviosos. Hemos intentado dejarlo todo bastante y bastante bien, hoy todo el día preparando las últimas cositas», decían.

El guanyador ensenya com estava la cuina abans de la gravació | TV3

«Haremos el mismo menú de siempre y no tocaremos nada, no queremos engañar a nadie. Haremos lo que sabemos hacer e intentaremos hacerlo lo mejor posible. No queremos despreciar ni aplastar a nadie. Diremos la verdad«, adelantaron. Y así lo hicieron.

Un Joc de cartes muy tranquilo y aplaudido

Los telespectadores aplaudieron mucho el clima distendido y de buen rollo que hubo en este capítulo, pero también Marc Ribas quiso agradecer a los concursantes que se hubieran comportado así. ¿La prueba? El discurso que dio Marc Ribas en la confrontación: «Antes de terminar, dejadme deciros una cosa. Mira que he hecho, eh, de Joc de cartes, pero hacía mucho tiempo, mucho, que no me encontraba con concursantes que fueran como vosotros. Creo que habéis votado de forma justa. Habéis votado lo que creíais sin pensar en gustos personales ni en ganar«.

Considera que han pensado «con un criterio y un criterio profesional»: «Creo que también habéis pensado en lo que se merecía cada rival, es decir, que habéis sido empáticos, lo cual también muchas veces echamos de menos».

Un capítulo aplaudido que, este miércoles, veremos si continúa por este camino o vuelven al clima de tensión de siempre.