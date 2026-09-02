La furgoneta de Joc de cartes continúa su periplo por el país en un nuevo capítulo que, en esta ocasión, nos permitirá conocer restaurantes de la Costa Dorada. Después de visitar los Pirineos, Badalona o la Cataluña Central; el equipo de Marc Ribas vuelve al mar para intentar encontrar el mejor suquet de pescado de la zona. Este plato emblemático de la cocina catalana será el protagonista estrella de una entrega que tiene un reto bastante difícil, recibir aún más aplausos que la entrega de la semana pasada. En el primer episodio de esta temporada de verano descubrimos al concursante con peor perder de la historia, pero después lo compensaron con un grupo de restauradores amables y justos que demostraron que este concurso también gusta sin tantos cuchillos.

Desde TV3 nos avanzan, de momento, que la tradición, la técnica y el producto fresco marcarán una competición «llena de sabor». Y, como siempre, podemos ir abriendo boca con el nombre de los tres restaurantes que han elegido en el proceso de casting. Los tres están situados a pocos kilómetros, así que todos aquellos ciudadanos o con segundas residencias por Calafell podrán apuntar los nombres en su lista de restaurantes a probar en algún momento… si es que quedan bien, claro.

Así será el programa de esta noche de Joc de cartes | TV3

¿Qué restaurantes participan en el Joc de cartes de esta noche?

En el Puerto de Segur de Calafell encontramos el Siroko Port, el primer participante de la emisión de esta noche. Aquí, nos presentan el típico beach bar con arroces, tapas, ensaladas y cócteles a pie de playa. Menús a precios competitivos y una carta con platos de toda la vida: desde las patatas bravas, los huevos rotos o los mejillones, hasta el entrecot o la dorada al horno. Y las dos especialidades de la casa, los arroces -con cuatro tipos diferentes- y los cachopos.

Valorado con un 4,2 en Google, la mayoría de sus clientes destacan que las raciones son muy generosas, que la paella es “espectacular”, que tienen una buena calidad-precio o que las vistas son muy bonitas. Las únicas críticas, al servicio que no acaba de convencer a todos aquellos que los visitan.

Y, desde allí, se trasladarán a Calafell para probar la propuesta de dos restaurantes de la localidad. El primero será el Duval, un local que ofrece un montón de opciones diferentes para picar y compartir tapas de estas más elaboradas. Tortilla de patatas tartufata, tartar de tomate con ventresca de atún confitada, canelón XL de meloso de ternera con bechamel trufada… pero aquí también encuentras filetes de vaca vieja o hamburguesas. Ellos también ofrecen cuatro tipos de arroces diferentes: el de gambas rojas, el de secreto de cerdo ibérico, el de verduras y el arroz negro.

Con un 4,5 de valoración en Google, la gran mayoría de comensales aplauden que el local sea bonito y que los platos estén “muy bien elaborados” y “con ingredientes frescos”. El servicio recibe muy buenas críticas, de la misma manera que cuesta encontrar comentarios demasiado negativos.

Y, también en Calafell, los competidores de Joc de cartes irán hasta el Hotel Antiga. En su página web publicitan los diferentes menús que ofrecen. El menú pescadores cuenta con una ensalada especial y un arroz de pescado y marisco; mientras que también tienen otro con los fideos rossejats como plato principal. Los que sean de carne, pueden pedir también otro con xató del Penedès y pato mudo del Penedès con pera.

Con un 4,1 de valoración en Tripadvisor, algunos consideran que la calidad-precio deja que desear o que deberían mejorar la presentación de los platos. Sí que encuentran que se trata de un lugar tranquilo y el espacio es el elemento que más agrada.

Esta noche, todos los detalles en una entrega que será la penúltima de esta temporada de verano que tanto está gustando.