Joc de cartes ofreció un programa muy tranquilo la semana pasada, demasiado si tenemos en cuenta su historial de puñaladas y juego sucio. Y después de ese oasis, ha vuelto el mambo en la entrega de este miércoles que buscaba el mejor suquet de pescado de la Costa Dorada. Aporta mucha información que Marc Ribas haya reconocido que el ganador había sido «injusto«, directamente, en un directo que ha hecho en Instagram cuando terminó la emisión. ¿El resumen? De los tres restaurantes participantes, solo los de uno tenían idea de cómo funciona el mundo de la cocina y la restauración. El problema es que la actitud sincera y nerviosa de su representante no ha sido buena, lo que ha hecho que quedara de soberbio ante los demás. Y lo han castigado por eso, vaya si lo han castigado… ya que han hecho que perdiera el premio cuando era evidente que los suyos eran los mejores platos -y con diferencia-.

El Siroko Port de Segur de Calafell, una buena idea aún por pulir

Alexandra y Juan son los propietarios del Siroko Port, situado justo frente a las embarcaciones de Segur de Calafell. Todos los rivales han aplaudido que tengan una terraza tan agradable, pero no han terminado de entender que en el interior estuviera todo decorado con murales budistas. Realmente, parecía un poco alejado del arraigo de una zona de pescadores como esa. Que tuvieran el baño justo al lado de la cocina tampoco ha ayudado a que obtuvieran una buena nota de espacio, claro. Sea como sea, cuando los competidores han comenzado a revolver la nevera, rápidamente se ha visto, desde casa, que habría mala mar. Dos parejas tranquilas y que no querían hacer sangre, y una de expertos que iban a buscar las cosquillas -y los errores- de los demás. De hecho, ha hecho gracia que estos últimos acusaran a los otros de ser unos «quedabien«.

En la mesa, platos de raciones muy grandes y buena presentación. Eso sí, se ha notado que no tienen mucha experiencia en la cocina porque los platos eran correctos, «sin más», faltaba sal y los mejillones no tenían salsa: «Estos mejillones son del sábado pasado«. Tampoco ha gustado el suquet de pescado que han preparado y que debía ser el plato estrella del día, ya que no era nada sabroso, el pescado era congelado y esto les perjudicó. ¿La receta que más ha gustado? El cachopo, sorprendentemente. Ahora bien, aquí ha vuelto a haber mala mar porque el más crítico ha puesto en entredicho que fuera ibérico como aseguraba la carta y la propietaria ha querido demostrarle que sí, muy ofendida, con la factura en la mano.

El suquet de peix del primer restaurant ha tret molt mala nota | TV3

El cachopo ha estat el plat millor valorat del primer restaurant | TV3

La valoración final ha sido muy baja, con un 4,5 que los hace suspender con más de la mitad de categorías por debajo del 5. La más alta ha sido la de la cocina con un 6, pero les han suspendido el suquet de pescado con un 2,5 o el precio (3,5) con malas reseñas.

El restaurante del Hotel Antiga, con pocos platos pero buena cocina

La segunda parada ha sido en Calafell, en el restaurante del Hotel Antiga. Salvador y Sergio, cocinero y camarero, han defendido una idea de negocio que no tiene nada que ver con los otros dos. Ellos, desde el privilegio de venir de un negocio familiar con una cocina de más de 200.000 €, tienen pocos clientes y también una carta muy limitada porque cuentan con un menú con solo tres platos. Esto les daba una ventaja clara, lo que ha puesto en alerta a los demás. Si lo tenían más fácil, también deberían destacar con más solvencia… pero no, no ha sido el caso. Las elaboraciones han tenido algunos errores y esto les ha perjudicado, aunque hayan terminado siendo los que más nota han obtenido.

Todos se han quedado con la boca abierta cuando han visto la majestuosa cocina de la que disponen, ya que no la tienen aprovechada en absoluto. Mesas extrañamente colocadas, poco producto fresco… y solo un menú que les hace pensar que no trabajan todos los días. La comida les ha gustado, aunque los mejillones los han visto pequeños y los buñuelos de bacalao estaban crudos. El cocinero ha aceptado que tenían razón y ha pedido perdón, lo que ha gustado desde casa. Sí que puede marcharse contento porque el suquet y los fideos los han encontrado buenos y bien trabajados.

Las carnes han recibido elogios, aunque cuando ha servido el rape ha habido mucha tensión. Alexandra ha dicho que parecía de «comedor de escuela» y esto ha ofendido mucho a Salvador, que ha salido de la cocina enfurecido a preguntarle a qué escuela iba para encontrarse pescado de tanta calidad. La incomodidad ha sido evidente, hasta el punto que Marc ha preguntado quién creía que se había enfadado y todos han levantado la mano.

La cuina de l’hotel ha meravellat els rivals | TV3

El suquet de peix que preparen a l’hotel no és el tradicional | TV3

Las valoraciones que les han hecho los demás han sido muy irregulares, con un 5,6 de valoración general después de un 7 en la cocina o el 4,5 del precio. El suquet de pescado obtiene un 6, así que buena nota.

El Duval, platos buenísimos y una cocina muy deficiente

Y, después de tanta tensión, los contrincantes debían inspeccionar el restaurante de Carles y Marta que habían sido los más duros hasta entonces. Ya iban con ganas de buscar las cosquillas, pero no se imaginaban que encontrarían una cocina tan y tan deficiente. En El Duval de Calafell, han visto azulejos rotos, un gran agujero en el techo, comida sin etiquetar y guardada incorrectamente… Él que tanto presumía de tener estudios en cocina y es quien menos cuida detalles que resultan muy importantes. «Vengo a comer porque no tengo otra opción. Si pensamos en lo que hemos visto, no comeríamos aquí«, se ha llegado a escuchar después de esta inspección.

Llegaban a la mesa molestos, por lo que les ha dado rabia ver que los platos que les servían tenían tan buena pinta. Incluso el presentador ha reído cuando ha visto esas caras: «¿Os da rabia que la toque en la cocina?». Y es que todos han coincidido en que las recetas eran buenas, sexy a la vista y con un sabor buenísimo. El suquet les ha maravillado: «Buen olor, buen aspecto y buen sabor con una salsa marinera muy buena«. Se la tenían jurada, claro, y han querido hacer daño por su cocina sucia y su actitud de superior. Si no fuera por eso, claramente debería haber sido el ganador de la noche. Pero no nos adelantemos.

La cuina del tercer restaurant estava en molt males condicions | TV3

Aquest suquet de peix ha estat el plat estrella del programa | TV3

La valoración final ha sido baja y suspendida con un 4,8, ya que los rivales han castigado los errores de etiquetado y que tuvieran tantas cosas compradas que no elaboran ellos. El 0 que le han puesto a la cocina es impactante, así como el 4,5 del espacio que también les ha hecho perder puntos. El suquet de pescado demuestra que saben lo que hacen, con un 7 que no ha sido suficiente para ayudarles a compensar las otras notas.

La confrontación final, llena de reproches y malas caras

Había ganas de la confrontación final, después de todo. Ninguno de los participantes esperaba haber obtenido una nota tan baja y los reproches han comenzado a encadenarse uno tras otro. Los del Siroko, por ejemplo, han reconocido que pueden mejorar, pero han lamentado que hayan juzgado su trabajo con una nota así: «Es muy ofensivo… ¿y el 5,5 del espacio? ¿Pero qué decís?«. Los del Duval se esperaban un 7 y se han quedado con la boca abierta cuando han visto el 0 con que han valorado su cocina: «Habéis ido a hacer daño, nosotros tenemos tres veces más comida que vosotros en vuestras cocinas y debemos organizarnos así por el volumen de clientes que tenemos». Pero los otros seguían criticándolos: «Esa cocina es impresentable, lo siento, como lo compráis todo ya hecho». «Vas muy de cara, pero eso ha hecho que se te vea de soberbio». Carles ha insistido en que no pretendía reírse de nadie ni despreciarlos, pero ha recibido por todos lados.

Cuando llegó la hora de conocer las notas de Marc, los teleespectadores se dieron cuenta de que es el único que vota con sensatez. El presentador quería que ganara El Duval, a quienes solo les ha reprochado que efectivamente deben vigilar cosas de su cocina. El plato estrella ha sido para su suquet de pescado, como muchos intuían. Ahora bien, este 0,5 de puntuación extra no ha sido suficiente para que ganaran ya que los del Hotel han hecho un cambio de nota que también les ha afectado: del 8 con que habían puntuado la comida de los rivales, a un 5. «Vaya, habéis comenzado a jugar ahora«, les ha dicho Marc Ribas.

El Carles s’ha indignat quan ha vist les notes dels rivals | TV3

Un Joc de cartes incómodo, con mucho juego y un espectáculo que ha entretenido a la gente desde casa.