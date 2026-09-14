3Cat ha reunido a sus presentadores estrella, que son varios, en una gran presentación de temporada. El Món ha estado allí para investigar, lo que nos ha permitido hablar con Ramon Pellicer, Laura Escanes o Arnau París entre otros. Sin embargo, esta jornada festiva ha dado para mucho y, prueba de ello, los muchos vídeos que han compartido desde sus redes sociales. En uno de ellos, por ejemplo, podemos ver algunas de las estrellas muertas de vergüenza cuando les proponen responder a preguntas comprometidas e incómodas. ¿Qué han dicho? Descubrámoslo.

Pocos se han querido mojar cuando les han preguntado sobre malos rollos dentro de la casa, teniendo en cuenta que nadie se ha atrevido a responder cuando les han preguntado con quién no irían de vacaciones o qué invitado les ha caído mal después de entrevistarlo. «Creo que no quiero responder» y «No la quiero responder» han sido las opciones más repetidas, también por Nuria Marín.

¿La prueba a pagar como castigo? Mostrar cuántas horas al día usan el teléfono móvil. La presentadora de la Vall d’Aran ha reconocido que tiene una adicción: «¡Vaya… de verdad queréis verlo? Es muy heavy. Siete horas y veintidós minutos… En mi defensa, diré que he estado grabando unos vídeos con las compañeras de publicidad».

Núria Marín se niega a responder una pregunta | 3Cat

Las preguntas más comprometidas para los presentadores de 3Cat

El Ricard Ustrell, por su parte, ha aceptado el reto de mostrar cuál es el último mensaje de WhatsApp que ha enviado. No ha habido chismes, ya que era de trabajo: «Os pensáis que mi vida es muy interesante y no lo es tanto. En el mensaje digo que quiero que busquemos alguna familia para las ocho y cinco«. Y de él, a una afirmación de Àngel Llàcer que ha hecho gracia a los fans de Com si fos ahir. Y es que parece que el presentador es un gran fan de la serie de las tardes de TV3: «¿Con qué compañero de la cadena compartiría piso? Con Elena Gadel, no tengo ninguna duda».

También la Diana Gómez ha querido seguir el juego a los compañeros de redes, aunque su pregunta era mucho más fácil: «¿Qué manía tienes antes de grabar o salir en directo? Pues morderme los labios un poco, la verdad». ¿Y Carlos Tamayo? El periodista de investigación, que ahora tendrá un espacio propio en EVA, tenía que confesar si alguna vez se ha inventado una excusa para no ir a trabajar. Pues resulta que sí: «He tirado del ‘estoy enfermo’, sí, pero mi jefe era muy simpático y me dijo que no pasaba nada».

David Verdaguer, por su parte, ha tenido que enseñar el móvil y revelar quién es la persona más famosa que tiene en su agenda. Según él, sería Victoria Luengo o Rodrigo Sorogoyen: «Creo que no tengo a nadie así de megafamoso«. Finalmente, podemos destacar la anécdota que ha sacado a la luz Raquel Sans sobre quién le ha dado el mejor consejo profesional de su carrera. Curiosamente, ha sido Antoni Bassas: «Él, que me había precedido como corresponsal en Washington, me dijo que tuviera el neceser listo siempre porque cuando estallaba una noticia de última hora, literalmente tenías que correr».

Un cuestionario con algunos titulares divertidos que han intrigado a los fans de esta larga lista de estrellas.