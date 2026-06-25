Àngel Llàcer ha visitado el plató de El Hormiguero y, como siempre, ha demostrado su faceta más alocada. El presentador catalán quería presentar Congelados, un nuevo programa que hará en La Sexta, pero lo llevó a su terreno y terminó enfadando a Pablo Motos: «Qué actitud más desagradable, me dan ganas de terminar la entrevista», llegó a decir al darse cuenta de que no podía controlar los tiempos. Los telespectadores vieron cómo lo ponían a prueba en un concurso surrealista de estar mucho tiempo sin parpadear… ¿pero qué contó sobre su vida privada?

Sorprendió que el líder de las hormigas le preguntara, directamente, si realmente es multimillonario como mucha gente cree. Àngel Llàcer lo negó: «No, no soy millonario. Creo que la gente lo piensa por mi estilo de vida, pero no tienen en cuenta que yo no tengo hijos. La gente debe entender que todo lo que compro es para mí. Si tuviera tres hijos, pues evidentemente todo lo que compraría sería para ellos». Considera que ha sido clave, en su economía, el hecho de no tener que pagar escuelas ni actividades extracurriculares: «No tengo que pagar nada, solo el pienso de mi perra Montse«.

¿Y en qué gasta todo el dinero que gana? Porque su nómina en televisión es muy alta: «Me gusta compartirlo con mis amigos», ha asegurado. Y es que Àngel Llàcer es de esos que organizan fiestas y viajes carísimos. Solo hay que destacar lo que se sabe sobre las fiestas de cumpleaños que organiza, más que multitudinarias y con un montón de lujos. En esta entrevista, ha dado detalles de lo que ha organizado para sus 30, 35 o 40 años… y no tienen desperdicio.

Àngel Llàcer, alocado como siempre en la entrevista en El Hormiguero | Antena 3

Así son las grandes fiestas de cumpleaños de Àngel Llàcer

Cuando cumplió 30 años, Àngel Llàcer organizó «la gran fiesta», a los 35 tocó una temática ambientada en La vie en rose y, a los 40, la más recordada porque fue «la fiesta del millón» con 265 invitados. El catalán reunió a 265 personas, una cifra escandalosa que hizo preguntar a Pablo Motos si realmente conocía a todos: «¡Sí y no solo eso, sino que todos me caían bien! No había ningún invitado que me cayera mal. Podía ser gente con más o menos relación, pero todos me caían bien. Si la pareja de un amigo no me caía bien, pues no venía. Ahora bien, puede que sí que invité a la mujer de la churrería porque me caía bien».

En aquella gran fiesta, habría organizado un montón de pruebas y juegos para entretener a todos. Y, en este tipo de gincana, puso como recompensa una moto: «Eran fases eliminatorias». La primera, un test de inteligencia que destacó a un montón de gente, hasta quedarse con los 80 invitados más listos. Después, una prueba de suerte con bolas doradas y negras. Y, finalmente, los reunió en equipos de 10 personas para que resolvieran un puzzle.

¿Qué ha contado Àngel Llàcer en El Hormiguero | Antena 3

Los últimos tiempos no han sido fáciles para Àngel Llàcer, que ha encadenado el grave problema de salud por la infección que tuvo en Vietnam con el brazo que se rompió en el rodaje de este nuevo programa. Toda una serie de contratiempos médicos que confía, por fin, poder dejar atrás.