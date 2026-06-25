Àngel Llàcer ha visitat el plató d’El Hormiguero i, com sempre, ha demostrat la seva faceta més esbojarrada. El presentador català volia presentar Congelados, un programa nou que farà a La Sexta, però ho ha portat al seu terreny i ha acabat fent enfadar Pablo Motos: “Quina actitud més desagradable, em donen ganes d’acabar l’entrevista”, ha arribat a dir en adonar-se que no podia controlar els tempos. Els teleespectadors han vist com el posaven a prova en un concurs surrealista d’estar molt de temps sense parpellejar… però què ha explicat sobre la seva vida privada?
Ha sobtat que el líder de les formigues li preguntés, directament, si realment és multimilionari com molta gent creu. L’Àngel Llàcer ho ha negat: “No, no soc milionari. Crec que la gent s’ho pensa pel meu estil de vida, però no tenen en compte que jo no tinc fills. La gent ho ha d’entendre, que tot el que compro és per a mi. Si tingués tres fills, doncs evidentment tot el que compraria seria per a ells”. Considera que ha estat clau, en la seva economia, el fet de no haver de pagar escoles ni extraescolars: “No he de pagar res, només el pinso de la meva gossa Montse“.
I en què es gasta tots els diners que guanya? Perquè la seva nòmina a televisió és molt alta: “M’agrada compartir-ho amb els meus amics”, ha assegurat. I és que Àngel Llàcer és d’aquells que organitzen festes i viatges caríssims. Només cal destacar el que se sap sobre les festes d’aniversari que organitza, més que multitudinàries i amb un munt de luxes. En aquesta entrevista, ha donat detalls de què ha organitzat per als seus 30, els 35 o els 40 anys… i no té pèrdua.
Així són les grans festes d’aniversari d’Àngel Llàcer
Quan va fer 30 anys, l’Àngel Llàcer va organitzar “la gran festa”, als 35 va tocar una temàtica ambientada en La vie en rose i, als 40, la més recordada perquè va ser “la festa del milió” amb 265 convidats. El català va reunir 265 persones, una xifra escandalosa que ha fet preguntar-se a Pablo Motos si realment coneixia a totes: “Sí i no només això, sinó que tothom em queia bé! No hi havia cap convidat que em caigués malament. Podia ser gent amb més o menys relació, però tothom em queia bé. Si la parella d’un amic meu no em queia bé, doncs no venia. Ara bé, potser sí que vaig convidar la dona de la xurreria perquè em queia bé”.
En aquella gran festa, hauria organitzat un munt de proves i jocs per tal d’entretenir tothom. I, en aquesta mena de gimcana, va posar com a recompensa una moto: “Eren fases eliminatòries”. La primera, un test d’intel·ligència que va destacar un munt de gent, fins a quedar-se amb els 80 convidats més llestos. Després, una prova de sort amb boles daurades i negres. I, finalment, els van reunir en equips de 10 persones perquè resolguessin un puzzle.
Els últims temps no han estat fàcils per a Àngel Llàcer, que ha encadenat el greu problema de salut per la infecció que va tenir al Vietnam amb el braç que es va trencar en el rodatge d’aquest programa nou. Tota una sèrie de contratemps mèdics que confia, per fi, poder deixar enrere.