TV3 cierra el mes de septiembre como la cadena líder de audiencia, una buena noticia que demuestra que está haciendo las cosas bien. Con el 13,1% de cuota media, dejan la segunda opción a más de dos puntos de distancia porque TVE no ha conseguido superar el 10,9%. Como ha sido habitual los últimos meses, Antena 3 recibe la medalla de bronce con aún más diferencia ahora que la cadena privada obtiene un 8,5%. El day time es de TV3, con el 13,2%, y también en el prime time donde ascienden hasta el 15% durante 28 de los días del mes.

Gènesi, la serie sobre la revolución de Ferran Adrià en El Bulli, puede presumir de haberse convertido en el mejor estreno de ficción en prime time desde 2023. Uno de los datos destacados de este último mes es precisamente el que ha obtenido la serie. TV3 ha situado 11 programas en el ranking de los 15 más vistos del mes, pero destacan especialmente el estreno de los dos primeros capítulos del 21 de septiembre, que obtuvieron un 20,1% de cuota y 654.000 de audiencia acumulada. Que los dos siguientes capítulos hayan mejorado aún más las cifras refuerza la idea de que este producto ha sido una muy buena idea.

‘Gènesi’, todo un éxito para 3Cat con una audiencia ascendente

La retransmisión del Piromusical de la Mercè también contribuyó en el liderazgo mensual de TV3 con un 22,9% de cuota de pantalla y una audiencia acumulada de 720.000 espectadores. Las críticas a Dulceida como presentadora no evitaron que la retransmisión fuese líder de su franja a más de 10 puntos de la competencia.

Y, de esta lista, también podemos comentar los estrenos de Soc i seré, el programa de Àngel Llàcer que ha obtenido un 11,4% de cuota y 433.000 de audiencia acumulada. Por su parte, Ramon Pellicer tenía el reto de estrenar este septiembre un programa de actualidad nuevo. Vèrtex, de momento, ha debutado con un 10,3% de cuota y 518.000 de audiencia acumulada en el segundo prime time. También lo ha hecho bien la ficción sobre folklore catalán, Departament Amades, con un 13,1% de cuota y 284.000 de audiencia acumulada.

TV3, líder del mes de septiembre a dos puntos de distancia de TVE

Los canales temáticos de 3Cat crecen este septiembre

Este mes de septiembre, los canales temáticos de 3Cat han dado una alegría al grupo porque han crecido y han alcanzado varios récords. Esport3 ha hecho la mejor cuota mensual de la historia del canal, con el impulso del Zona Champions post Barça-Feyenoord y varias ediciones del Gol a gol o Un dia de partit.

El Super3, además, hace récord también con la mejor cuota mensual (14,3%) en el target infantil y su franja de emisión desde que se creó el canal híbrido (SX3 y 33), en 2012. El 33 mejora 6 décimas la cuota de hace un año y, por lo tanto, todo ello impulsa la cifra del canal conjunto SX3/33 que hace la mejor cuota en más de seis años.

Dulceida ha sido presentadora del Piromusical de la Mercè en TV3

En la plataforma 3Cat y el resto de entorno digital, en septiembre se han registrado 27 millones de reproducciones de vídeo y audio lo cual es una barbaridad. Destaca el seguimiento del TN vespre, con 1,1 millones de reproducciones en directo y a la carta, el TN migdia, con 900.000, y varios contenidos de deportes como los resúmenes de la Champions que suman cerca de medio millón de reproducciones totales. Por otro lado, Gènesi lidera el ranking de reproducciones por capítulo mientras El suplement y El matí de Catalunya Ràdio son los dos programas más escuchados de la radio.