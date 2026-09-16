En enero de 2025, RTVE anunció que su canal infantil, Clan TV, comenzaría a emitir en catalán antes de finalizar el año. Sin embargo, durante la presentación de la nueva temporada del canal para el otoño de 2026, con la novedad de títulos como Bola de Drac Daima, el ente público no ha hecho ninguna referencia a las versiones catalanas: ni títulos, ni fechas, ni concreciones. Una omisión que Plataforma per la Llengua califica de «incumplimiento en toda regla» de la disposición adicional quinta de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que obliga a RTVE a ofrecer los contenidos infantiles en catalán, euskera y gallego. Desde la entidad recuerdan que esta ley, aprobada en 2022, fijaba obligaciones que deberían estar vigentes al menos desde 2023, y denuncian que «hay un abandono absoluto por parte de todos en relación con el audiovisual».

En lugar de concretar la oferta en catalán, el ente público ha optado por anunciar una campaña de «sensibilización» que la ONG del catalán considera puramente simbólica. Además de la falta de doblajes, desde la entidad alertan sobre las deficiencias de la opción de subtítulos en catalán de la nueva serie de Bola de Drac, que también han sido fuertemente criticados en las redes sociales. Fuentes de Plataforma per la Llengua destacan en El Món que estos subtítulos no solo no cumplen la ley porque no ofrecen el audio –que es en castellano–, sino que «para más inri, están mal hechos y llenos de errores», probablemente elaborados con herramientas de inteligencia artificial sin supervisión alguna, con expresiones como «xochea», «vivit i cuejant» o «m’importa tres comins». Sea como sea, «no es aceptable que en catalán solo se ofrezcan subtítulos y no se ofrezca la versión consumida mayoritariamente, que es el doblaje», sentencian las mismas fuentes.

La Plataforma también remarca que la única opción aceptable es disponer de las versiones dobladas al catalán de todos los contenidos de Clan TV, ya que los subtítulos no son suficientes para los públicos de estas edades ni en contenidos de animación. La medida más eficaz es que las series estén disponibles dobladas al catalán desde el mismo día del estreno, tanto en las emisiones de Clan como en la plataforma digital RTVE Play. «No podemos conformarnos con unos subtítulos. Primero, porque a estas edades no se consumen subtítulos. Segundo, porque con la animación aún tienen menos sentido los subtítulos, y tercero, porque lo que queremos es que se cumpla la ley, que obliga a que haya versiones catalanas de estos productos, exactamente en un plano de igualdad con el castellano», sentencian.

El gener del 2025, @rtve va anunciar que Clan començaria a emetre en català abans d’acabar aquell mateix any. A la presentació de la nova temporada, ni una paraula de les versions catalanes. Ni un títol. Ni una data.



FIL 🧵https://t.co/FRWef2xSkz — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 14, 2026

El origen normativo y el papel de las instituciones

La entidad atribuye esta situación al marco legislativo aprobado en 2022 por el gobierno del PSOE y Podemos, que consideran «lleno de rebajas pactadas con el PP» que han impedido lograr avances lingüísticos sustanciales en el audiovisual. Como muestra de la lentitud administrativa, fuentes de la entidad ponen de ejemplo los acuerdos de autorregulación con plataformas internacionales como Netflix: «Se debían aprobar seis meses después de la ley de 2022 y, tres años y medio después, apenas se están realizando las primeras reuniones de trabajo». Ante este escenario, Plataforma per la Llengua hace un llamado directo al Gobierno y al Departamento de Política Lingüística para actuar con firmeza. Reclaman que la Generalitat dialogue con el gobierno español, ya que «son del mismo color», y que les presionen para que «cumplan la ley». «Se necesita presión institucional, calendario, control de calidad y consecuencias si RTVE continúa incumpliendo la norma», resumen.

El riesgo de perder espacios ganados: el caso de ‘Bola de Drac’

La preocupación es especialmente alta ante la posible pérdida de títulos de gran impacto generacional, como las nuevas series de Bola de Drac, una franquicia históricamente vinculada al catalán y con un gran volumen de público. Desde Plataforma per la Llengua señalan que este caso es un ejemplo flagrante: «En el caso de Bola de Drac, nos ponen una pelota delante de la portería vacía para marcar un gol y no hay nadie chutando». La entidad recuerda que, incluso los cines, habitualmente reacios a las proyecciones en catalán, hacen la excepción con Bola de Drac y la estrenan solo en esta lengua porque saben que el mercado lo demanda. Asimismo, desde la ONG advierten del impacto que esta inacción tiene en los hábitos de consumo de los niños. «Si las nuevas generaciones no tienen estos productos en catalán, se habituarán a la versión castellana y perderemos un terreno y un espacio de socialización que ya teníamos ganado», alertan desde la entidad, remarcando que «es gravísimo que nos estemos dejando perder un espacio ganado por la inacción de todos».

L’empresa @ToeiAnimationEU permet a @rtve fer això amb els subtítols en català però no deixa que existeixi un @DoblatgeCatala encara.



Algú hauria d’explicar com permeten que apareguin subtítols generats i traduïts automàticament en una obra com @boladedrac. pic.twitter.com/eaSAtsz4ej — Samfaina Visual (@samfaina_visual) September 15, 2026

Noviembre, un mes clave

Ante las críticas de Plataforma per la Llengua, fuentes del Consejo de RTVE consultadas por El Món justifican la situación alegando que hay un retraso de tipo técnico motivado por la reorganización del espacio radioeléctrico. Según estas fuentes, el canal Clan emitía hasta ahora a través de un multiplex que no permitía hacer desconexiones territoriales. Aun así, aseguran que a partir del 5 de noviembre ya no habrá ningún obstáculo técnico para que la programación del canal pueda emitirse al 100% en catalán, y también en euskera y gallego.