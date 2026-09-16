El gener del 2025, RTVE va anunciar que el seu canal infantil, Clan TV, començaria a emetre en català abans de tancar l’any. Tanmateix, durant la presentació de la nova temporada del canal per a la tardor d’aquest 2026, amb la novetat de títols com Bola de Drac Daima, l’ens públic no ha fet cap referència a les versions catalanes: ni títols, ni dates, ni cap concreció. Una omissió que Plataforma per la Llengua qualifica d'”incompliment en tota regla” de la disposició addicional cinquena de la Llei General de la Comunicació Audiovisual, que obliga RTVE a oferir els continguts infantils en català, euskera i gallec. Des de l’entitat recorden que aquesta llei, aprovada el 2022, fixava obligacions que haurien de ser vigents com a mínim des del 2023, i denuncien que “hi ha una deixadesa absoluta per part de tothom en relació amb l’audiovisual”.
En lloc de concretar l’oferta en català, l’ens públic ha optat per anunciar una campanya de “sensibilització” que l’ONG del català considera purament simbòlica. A més de la falta de doblatges, des de l’entitat alerten sobre les deficiències de l’opció de subtítols en català de la nova sèrie de Bola de Drac, que també han estat fortament criticats a les xarxes socials. Fonts de Plataforma per la Llengua destaquen a El Món que aquests subtítols no només no compleixen la llei perquè no ofereixen l’àudio –que és en castellà–, sinó que “per a més inri, estan mal fets i plens d’errors”, probablement elaborats amb eines d’intel·ligència artificial sense cap supervisió, amb expressions com “xochea”, “vivit i cuejant” o “m’importa tres comins”. Sigui com sigui, “no és acceptable que en català només s’ofereixin subtítols i no s’ofereixi la versió consumida majoritàriament, que és el doblatge”, sentencien les mateixes fonts.
La Plataforma també remarca que l’única opció acceptable és disposar de les versions doblades al català de tots els continguts de Clan TV, ja que els subtítols no són suficients per als públics d’aquestes edats ni en continguts d’animació. La mesura més eficaç és que les sèries estiguin disponibles doblades al català des del mateix dia de l’estrena, tant a les emissions de Clan com a la plataforma digital RTVE Play. “No ens podem conformar amb uns subtítols. Primer, perquè d’aquestes edats no es consumeixen subtítols. Segon, perquè amb l’animació encara tenen menys sentit els subtítols, i tercer, perquè el que volem és que es compleixi la llei, que obliga que hi hagi versions catalanes d’aquests productes, exactament en un pla d’igualtat amb el castellà”, sentencien.
El gener del 2025, @rtve va anunciar que Clan començaria a emetre en català abans d’acabar aquell mateix any. A la presentació de la nova temporada, ni una paraula de les versions catalanes. Ni un títol. Ni una data.— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) September 14, 2026
FIL 🧵https://t.co/FRWef2xSkz
L’origen normatiu i el paper de les institucions
L’entitat atribueix aquesta situació al marc legislatiu aprovat el 2022 pel govern del PSOE i Podemos, que consideren “ple de rebaixes pactades amb el PP” que han impedit assolir avenços lingüístics substancials en l’audiovisual. Com a mostra de la lentitud administrativa, fonts de l’entitat posen d’exemple els acords d’autoregulació amb plataformes internacionals com Netflix: “S’havien d’aprovar sis mesos després de la llei del 2022 i, tres anys i mig després, tot just s’estan fent les primeres reunions de treball”. Davant d’aquest escenari, Plataforma per la Llengua fa una crida directa al Govern i al Departament de Política Lingüística per actuar amb fermesa. Reclamen que la Generalitat dialogui amb el govern espanyol, ja que “són del mateix color”, i que els pressionin perquè “compleixin la llei”. “Cal pressió institucional, calendari, control de qualitat i conseqüències si RTVE continua incomplint la norma”, resumeixen.
El risc de perdre espais guanyats: el cas de ‘Bola de Drac’
La preocupació és especialment alta davant la possible pèrdua de títols de gran impacte generacional, com les noves sèries de Bola de Drac, una franquícia històricament vinculada al català i amb un gran volum de públic. Des de Plataforma per la Llengua assenyalen que aquest cas és un exemple flagrant: “En el cas de Bola de Drac, ens posen una pilota davant la porteria buida per marcar un gol i no hi ha ningú xutant”. L’entitat recorda que, fins i tot els cinemes, habitualment reticents a les projeccions en català, fan l’excepció amb Bola de Drac i l’estrenen només en aquesta llengua perquè saben que el mercat ho demana. Així mateix, des de l’ONG adverteixen de l’impacte que aquesta inacció té en els hàbits de consum dels infants. “Si les noves generacions no tenen aquests productes en català, s’habituaran a la versió castellana i perdrem un terreny i un espai de socialització que ja teníem guanyat”, alerten des de l’entitat, tot remarcant que “és gravíssim que ens estiguem deixant prendre un espai guanyat per la inacció de tothom”.
L’empresa @ToeiAnimationEU permet a @rtve fer això amb els subtítols en català però no deixa que existeixi un @DoblatgeCatala encara.— Samfaina Visual (@samfaina_visual) September 15, 2026
Algú hauria d’explicar com permeten que apareguin subtítols generats i traduïts automàticament en una obra com @boladedrac. pic.twitter.com/eaSAtsz4ej
Novembre, un mes clau
Davant les crítiques de Plataforma per la Llengua, fonts del Consell de RTVE consultades per El Món justifiquen la situació al·legant que hi ha un retard de tipus tècnic motivat per la reorganització de l’espai radioelèctric. Segons aquestes fonts, el canal Clan emetia fins ara a través d’un múltiplex que no permetia fer desconnexions territorials. Així i tot, asseguren que a partir del 5 de novembre ja no hi haurà cap obstacle tècnic perquè la programació del canal pugui emetre el 100% en català, i també en euskera i gallec.