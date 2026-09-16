Matthew Rhys ha rebut molts aplaudiments en les últimes hores per una fita històrica, la d’aconseguir dos premis Emmy en la mateixa gala. I ara que el seu nom s’està viralitzant, molts es pregunten d’on ha sortit aquest actor que tant ho està petant. La sorpresa, darrer del seu gran talent i dels èxits que està aconseguint, que sigui un independentista de Gal·les que fa una reivindicació sentimental del seu país rere una altra. Descobrim qui és i què ha dit d’aquest desig sobiranista, una terra a la que va dedicar el premi en un discurs molt emotiu que va acabar amb un “moltes gràcies” en la seva llengua: “Som una nació petita, però poderosa i això és increïble. Diolch yn fawr iawn“.
La seva trajectòria és ben llarga i, més enllà d’això, els experts destaquen la capacitat que té de passar del drama a la comèdia amb una facilitat prodigiosa. Nascut a Cardiff en una família gal·loparlant, sempre ha aplaudit que el matriculessin en una escola on el gal·lès era la llengua vehicular. La fama li va arribar a Brothers & Sisters, la sèrie que va ajudar-lo a construir-se una carrera als Estats Units, encara que moltíssima gent el coneix per The Americans, Perry Mason, The Beast in Me o ara, per Widow’s Bay.
La reivindicació sentimental de Gal·les que fa Matthew Rhys
Matthew Rhys viu a Nova York des de fa uns anys amb la seva dona, la també actriu Keri Russel -que interpretava la seva parella a The Americans– i el fill que tenen en comú. De les múltiples reivindicacions que ha fet en públic de Gal·les, és especialment tendra la que fa referència precisament al petit quan assegura que sempre parla en la seva llengua materna amb ell. Vol que entengui i parli l’idioma, tot i que el nen creix als Estats Units i que la mare és nord-americana. Amb una política lingüística familiar ben conscient, sempre ha fet l’impossible per col·laborar en la supervivència de la llengua. De fet, en una entrevista a The Guardian de 2014 va afirmar que, per a ell, el més important era “la supervivència” de la seva llengua.
Mai no ha ocultat que és partidari de la independència de Gal·les, ja que ha donat suport públic a Plaid Cymru, el partit nacionalista gal·lès, i també ha participat en un vídeo electoral de suport al partit abans de les eleccions al Parlament. Viu a l’estranger, sí, però manté una relació molt activa amb el seu país: se sap que continua vinculat a les escoles on va estudiar, ha tornat al teatre gal·lès i posa la veu a Han Solo en el primer doblatge al gal·lès que s’ha fet a Star Wars: A New Hope. I, no content amb tot això, també se sap que s’ha implicat en la preservació de comunitats locals com la vegada en què va donar suport a una campanya per salvar un pub del poble on havia crescut el seu poble.
Un actor que està triomfant i que compagina la feina a Hollywood amb una reivindicació política molt potent.