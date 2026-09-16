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Iñaki Urdangarin, desesperat per la mala relació dels fills i la nova parella
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/09/2026 10:00

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia van començar a sortir abans que es fes públic el seu divorci amb Cristina de Borbó, una relació que feia temps que estava trencada… però que, a ulls de tothom -i també dels seus fills- encara existia. Les fotografies d’un paparazzi de Lecturas va treure a la llum una aventura sentimental que dinamitaria la signatura, oficial, d’aquesta ruptura matrimonial. I, pel que sembla, els fills de la parella encara no han perdonat al pare que no fes les coses com tocava. Han passat cinc anys i la història d’amor amb Ainhoa s’ha consolidat, però cap dels mini Urdangarin no l’ha acceptat encara.

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Això els arriba a Vanitatis, el mitjà digital, que insisteixen que el desig d’Iñaki d’intentar que els fills estimin Ainhoa Armentia està sent “missió impossible”. L’únic que s’està esforçant per integrar-la és Pablo Urdangarin, el segon dels fills, més que res perquè és qui més coincideix amb ella ara que viuen tots a Barcelona. Amb la resta, la relació és “pràcticament inexistent”. De fet, diverses fonts asseguren que Juan, Miguel i Irene fan tot el que poden per “evitar” veure’s amb ella.

L’exduc de Palma estaria intentant, “amb totes les seves forces”, que els fills mantinguessin una bona relació amb la seva nova parella. És habitual que els nens es creuin després d’un divorci i optin per culpar un dels pares, de la mateixa manera que sempre costa molt que acabin acceptant les seves noves parelles. La més reticent dels quatre és Irene Urdangarin, pel que diuen, ja que sempre ha estat molt unida a la seva mare i no pot evitar assenyalar l’Ainhoa directament com la culpable de la ruptura familiar. No ajuda, a més a més, que tinguin caràcters “molt diferents”.

Irene Urdangarin sorprèn pel gran canvi físic - Europa Press
Juan i Irene Urdangain, dos dels fills més distants amb Ainhoa Armentia | Europa Press

El detall de la vida d’Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia que no agrada als seus fills

Un altre detall que no agrada als fills? Que Iñaki i Ainhoa facin una vida a Barcelona exageradament similar a la que tenia ell quan hi vivia amb Cristina. Viuen a la mateixa zona, van als mateixos restaurants, queden amb els mateixos amics… Una situació que “incomoda” als quatre, pel que es veu.

I un altre detall que critiquen? Que s’acariciïn en públic i no es tallin a l’hora de dedicar-se mostres d’estima davant de les càmeres. Que tinguin una exposició pública tan gran els sembla “innecessari”, sobretot a ells que els han educat per intentar passar desapercebuts i no generar titulars a la premsa.

Iñaki Urdangarin no aconsegueix que els fills estimin Ainhoa Armentia - Europa Press
Iñaki Urdangarin no aconsegueix que els fills estimin Ainhoa Armentia | Europa Press

Ara s’acaba de saber, a més a més, que aquest estiu van fer una escapada conjunta d’Iñaki, Ainhoa i els fills que va sortir “bastant malament”. Expliquen que la convivència “no va funcionar” i que van acabar marxant d’allà abans de temps. No obstant això, haurien decidit que ho tornaran a intentar aquest Nadal quan passin tots uns dies junts a Vitòria per celebrar les festes. Caldrà veure com avança la cosa.

Iñaki Urdangarin

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