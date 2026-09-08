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Iñaki Urdangarin fa les maletes i inicia una nova vida a Barcelona
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
08/09/2026 11:30

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia mantenen una relació a distància pràcticament des que van començar a sortir, ja que ell va voler traslladar-se a Barcelona per intentar trobar feina com a coach esportiu després de l’estada a presó i ella continua amb la vida a Vitòria. Ell a la capital catalana té bons amics, ja que va viure aquí amb Cristina de Borbó durant molts anys, i això li ha permès poder muntar una empresa d’assessorament i coaching que el manté ocupat. Com si res no hagués passat, l’excunyat de Felip es passeja per la zona alta com un empresari ric més i passa hores al despatx que s’han muntat al carrer València.

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I ella? La seva parella té la feina i els fills allà, així que ho té bastant impossible per instal·lar-se a Catalunya amb ell. No obstant això, cada vegada és més habitual veure-la pels carrers de l’Eixample. Aquest cap de setmana mateix, de fet, les càmeres de Vanitatis l’han captat descarregant unes quantes caixes d’una furgoneta. Si fem cas a la informació que han obtingut, sembla que la parella hauria decidit instal·lar-se a Barcelona “per temporades“.

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Els fotògrafs capten Iñaki Urdangarin i Ainhoa descarregant caixes a Barcelona

Cada vegada passen més temps aquí, cosa que demostra que sigui fàcil fotografiar-los al pis en el que viu ell des de fa un temps. Un matrimoni d’amics que va fer durat el matrimoni amb Cristina li han cedit aquest habitatge, el que ocupa els dies que és per aquí. No es pot dir que s’hi hagi traslladat del tot, però sí que tenen la idea de passar-hi llargues temporades. Els han vist amb maletes i objectes personals, entre els quals fins i tot han pogut veure les bicicletes de muntanya.

La parella ha establert una nova base a Barcelona i podria ser que continuïn vivint entre les dues ciutats mentre ella no pugui traslladar-se definitivament aquí per culpa dels nens, que tindria amb custòdia compartida amb el seu pare. L’empresa que ha muntat Iñaki Urdangarin sembla que funciona, pel que diuen, ja que Bevolutive està treballant amb institucions potents com el Comitè Olímpic Espanyol, la Federació Espanyola d’Handbol i la Federació Catalana de Tenis. A Vanitatis expliquen que el projecte està funcionant “” i que Iñaki està aconseguint entrar a àmbits tradicionalment tancats gràcies als contactes que conserva dels seus anys en aquest esport.

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Amb tot, un retorn d’Iñaki Urdangarin a la capital catalana que sembla bastant definitiu.

Iñaki Urdangarin

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