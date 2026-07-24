Iñaki Urdangarin va haver de pagar el preu dels delictes econòmics que va cometre en una estada a presó molt mediàtica que, sorprenentment, va aprofitar per forjar-se un futur. L’exmarit de Cristina de Borbó sabia que la condemna perjudicaria el seu futur professional i, per això, va decidir emprendre i crear-se ell mateix una empresa que li permetria fer diners després de tot. Després d’un temps amb perfil baix, va engegar-ho tot a rodar i va intentar fer pasta amb la publicació d’un llibre autobiogràfic que s’ha venut molt bé. Aquí, va fer públics els primers detalls de l’empresa que ha muntat amb seu a Barcelona. I, ara, hem sabut millor a què es dedica i en quin sector es mou.
L’exduc de Palma ha muntat Bevolutive, amb tres socis més, una consultora que ofereix els seus serveis d’assessorament a esportistes i empresaris en programes de transformació. Des de la seva empresa, ajuden als clients en lideratge i la presa de decisions. Però què vol dir tot això?
El seu catàleg de serveis s’ha anat ampliant progressivament i, actualment, ofereixen programes esportius per ajudar esportistes i clubs a “maximitzar el seu rendiment“. En els programes corporatius, ofereixen tips per millorar la qualitat directiva i la relació entre els equips. I, també tenen la feina concreta d’Iñaki Urdangarin, la de servei de coaching one-to-one que dirigeixen a persones que “aposten pel seu creixement” i “la superació de reptes vitals i professionals”.
Què fa Iñaki Urdangarin a la seva empresa, concretament?
Pel que ha pogut saber des de Vanitatis, Iñaki Urdangarin participa de manera activa en el funcionament de l’empresa. Ell dissenya programes de formació, participa a conferències i també en reunions amb institucions o empreses interessades a desenvolupar projectes relacionats amb el lideratge, la feina en equip o la gestió del canvi.
Un dels projectes que tenen en marxa, el de Fortaleza. Tal com expliquen en la seva pàgina web, han preparat un programa pensat per a joves esportistes, entrenadors i famílies: “Oferim eines per afrontar la pressió de la competició, gestionar les emocions i preparar-se per als canvis que comporta una carrera esportiva en l’etapa professional i quan arriba el moment de retirar-se“. En aquest punt, queda clar que l’Iñaki podria oferir el seu testimoni després del pas pel Barça.
Se l’ha sentit en un col·loqui sobre transicions professionals al Cercle Eqüestre de Barcelona, per exemple, un exemple del gir que ha fet un jugador d’handbol que va passar a formar part de la família reial i que ha acabat eliminat de tot privilegi després de l’empresonament i el posterior divorci de la infanta espanyola.