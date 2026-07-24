El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
A què es dedica la nova empresa d’Iñaki Urdangarin a Barcelona?
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
24/07/2026 13:53

Iñaki Urdangarin va haver de pagar el preu dels delictes econòmics que va cometre en una estada a presó molt mediàtica que, sorprenentment, va aprofitar per forjar-se un futur. L’exmarit de Cristina de Borbó sabia que la condemna perjudicaria el seu futur professional i, per això, va decidir emprendre i crear-se ell mateix una empresa que li permetria fer diners després de tot. Després d’un temps amb perfil baix, va engegar-ho tot a rodar i va intentar fer pasta amb la publicació d’un llibre autobiogràfic que s’ha venut molt bé. Aquí, va fer públics els primers detalls de l’empresa que ha muntat amb seu a Barcelona. I, ara, hem sabut millor a què es dedica i en quin sector es mou.

Et pot interessar

L’exduc de Palma ha muntat Bevolutive, amb tres socis més, una consultora que ofereix els seus serveis d’assessorament a esportistes i empresaris en programes de transformació. Des de la seva empresa, ajuden als clients en lideratge i la presa de decisions. Però què vol dir tot això?

El seu catàleg de serveis s’ha anat ampliant progressivament i, actualment, ofereixen programes esportius per ajudar esportistes i clubs a “maximitzar el seu rendiment“. En els programes corporatius, ofereixen tips per millorar la qualitat directiva i la relació entre els equips. I, també tenen la feina concreta d’Iñaki Urdangarin, la de servei de coaching one-to-one que dirigeixen a persones que “aposten pel seu creixement” i “la superació de reptes vitals i professionals”.

Iñaki Urdangarin no ha dit tota la veritat a les memòries - Xavier Torres-Baccheta
Iñaki Urdangarin ha muntat una empresa després del pas per presó | Cedida, Xavier Torres-Baccheta

Què fa Iñaki Urdangarin a la seva empresa, concretament?

Pel que ha pogut saber des de Vanitatis, Iñaki Urdangarin participa de manera activa en el funcionament de l’empresa. Ell dissenya programes de formació, participa a conferències i també en reunions amb institucions o empreses interessades a desenvolupar projectes relacionats amb el lideratge, la feina en equip o la gestió del canvi.

Un dels projectes que tenen en marxa, el de Fortaleza. Tal com expliquen en la seva pàgina web, han preparat un programa pensat per a joves esportistes, entrenadors i famílies: “Oferim eines per afrontar la pressió de la competició, gestionar les emocions i preparar-se per als canvis que comporta una carrera esportiva en l’etapa professional i quan arriba el moment de retirar-se“. En aquest punt, queda clar que l’Iñaki podria oferir el seu testimoni després del pas pel Barça.

L'empresa d'Iñaki Urdangarin promociona la seva imatge en la pàgina web
L’empresa d’Iñaki Urdangarin promociona la seva imatge en la pàgina web

Se l’ha sentit en un col·loqui sobre transicions professionals al Cercle Eqüestre de Barcelona, per exemple, un exemple del gir que ha fet un jugador d’handbol que va passar a formar part de la família reial i que ha acabat eliminat de tot privilegi després de l’empresonament i el posterior divorci de la infanta espanyola.

Iñaki Urdangarin

Més notícies
Notícia: Cristina, indignada i dolguda amb Iñaki Urdangarin: “Provocació innecessària”
Comparteix
La germana de Felip de Borbó ha posat el crit al cel quan ha vist l'ex fent-se petons apassionats amb la nòvia en públic
Notícia: Iñaki Urdangarin i Cristina, en un conflicte obert després d&#8217;una “provocació”
Comparteix
Els amics de l'aristòcrata relaten quin ha estat el punt de ruptura de la cordialitat que mantenia l'exparella
Notícia: La trobada més incòmoda de Cristina, amb Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia
Comparteix
La germana de Felip de Borbó ha coincidit, per sorpresa, amb l'ex i la seva nova parella
Notícia: L’anàlisi psicològica més completa dels fills d’Iñaki Urdangarin i Cristina
Comparteix
Una experta en psicoanàlisi detalla què hi ha darrere del comportament dels joves aristòcrates

Comparteix

Icona de pantalla completa