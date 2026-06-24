Cristina de Borbó s’ha tornat a instal·lar a Barcelona, la ciutat dels seus somnis on va viure els anys més feliços del seu matrimoni amb Iñaki Udangarin. Curiosament, s’ha comprat un pis en el mateix edifici on van conviure quan els nens eren petits… una infanta espanyola encara nostàlgica després de tot el que ha passat entre ells -amb banyes incloses-? S’ha filtrat a la premsa que es tracta d’un pis de 300 metres quadrats a Pedralbes que ha reformat del tot perquè tingui tots els luxes possibles.
En un principi, semblava que l’havia fet per al seu fill Pablo perquè està jugant en un equip d’hanbdol català. Doncs bé, ara se sap que compartiran pis després d’uns quants anys sense conviure-hi. La germana de Felip de Borbó ha deixat la feina a Ginebra i també ha fet entrega de les claus de la casa en la qual ha viscut aquests primers anys de separada. Ara, continuarà treballant a La Fundació La Caixa però amb la idea de tornar a canviar de ciutat relativament aviat.
El futur destí professional de Cristina és ben lluny d’aquí, pel que ha pogut saber el mitjà digital Vanitatis. Sembla ser que, des d’un temps, la infanta està movent fils per poder incorporar-se a alguna institució internacional que tingui la seu a Abu Dhabi. Aquest és el destí que té al seu radar, la mateixa ciutat dels Emirats Àrabs on resideix el seu pare des del 2020. Ella hi viatja molt freqüentment precisament per aquesta estada del pare, un indret que li comença a interessar perquè creu que tindria molt potencial per a la seva carrera.
Un altre avantatge que li veu? Més enllà de les ofertes laborals -amb molts diners el mig- i la proximitat del pare? Tenir al seu abast un dels aeroports internacionals més atractius amb connexions diàries que li permeten estar a prop dels seus fills, que té repartits per Europa perquè uns viuen a Londres, un altre a Madrid i el Pablo a Barcelona.
De què treballa Cristina ara que torna a viure a Barcelona?
Cristina manté la seva feina a La Fundació La Caixa, on continua implicada en diferents programes socials. Ara bé, persones del seu entorn insisteixen que li agradaria trobar una nova ocupació amb la que complementar el que fa allà: “Vol continuar vinculada a l’àmbit internacional en el que ha treballat bona part de la vida professional”. L’aristòcrata hauria teixit una xarxa de contactes que li estarien recomanant tenir Abu Dhabi al centre de la seva diana, ja que s’està convertint en un centre d’activitat per a fundacions, organitzacions internacionals i iniciatives de cooperació.
Abu Dhabi ha guanyat pes en els plans de futur de Cristina, que de moment continuarà alguns anys a Barcelona perquè això li permet estar a prop dels seus. No voldria tenir tan lluny la mare en aquests moments, per exemple, especialment sensible des que morís la seva inseparable germana Irene. Sigui com sigui, sembla bastant confirmat que aquesta etapa a la capital catalana serà una de transició i no de definitiva.