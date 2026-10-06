Shakira i Gerard Piqué continuen immersos en una batalla judicial per la custòdia dels fills que sembla no tenir fi. Quatre anys després de fixar les bases de la seva nova organització familiar postdivorci, aquest matí s’han retrobat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per abordar una modificació del règim de visites. La cantant colombiana, que s’ha traslladat a Miami amb els petits Milan i Sasha, ha fet una reclamació davant dels jutjats. I què és el que vol? Canviar la manera com s’estan gestionant els viatges que fan el pare i els fills en les setmanes que té ell la seva custòdia. Segons Shakira, sempre són els nens els qui fan el trajecte d’avió per poder estar amb Gerard Piqué i no vol que això continuï així: “No vol que tot l’esforç el facin els nens“.
En un comunicat al que ha tingut accés la revista ¡Hola!, se sobreentén que Shakira fa una estirada d’orelles a l’exfutbolista del Barça perquè no obligui als nens a ser els qui es creuen l’oceà sempre per poder veure’l. Insisteix que el seu objectiu no és reduir el temps que passen amb ell, sinó que els viatges no sempre recaiguin en els petits de 13 i 11 anys.
Els menors, que tenen la residència fixada a Miami, no acaben d’acostumar-se a haver de fer el vol fins a Barcelona en moltes ocasions amb el cansament i tot el que això comporta. La proposta de Shakira? Que per a les estades curtes que fan amb ell, de pocs dies, els nens no hagin de ser els qui fan aquest viatge sinó ell: “En els períodes vacacionals de pocs dies, es proposa que sigui el pare qui viatgi a Miami i no ells a Barcelona per evitar que es trenqui la seva rutina als Estats Units amb tanta freqüència“.
D’aquesta manera, diu, els nens podran mantenir durant més temps la seva rutina “escolar, social i familiar” que és important per al seu benestar “emocional, físic i acadèmic”. Per a l’estiu, que sí que passen més temps amb ell, potser sí que no passa res si són els menors els qui es traslladen perquè el viatge estaria més justificat.
Com era l’acord de custòdia al que van arribar Shakira i Gerard Piqué el 2022?
La situació actual té l’origen en l’acord al qual Shakira i Piqué van arribar el novembre del 2022. Després de mesos de negociacions arran de la seva separació, tots dos van pactar que la cantant es traslladaria a Miami amb els seus fills i van establir les condicions perquè Gerard Piqué pogués continuar veient-los: “El nostre únic objectiu és aportar-los la seguretat més gran i més protecció”, van assegurar conjuntament.
Ara, gairebé quatre anys després, és precisament l’organització d’aquest temps amb el seu pare el que ha provocat una nova batalla als tribunals. Segons les informacions publicades, Shakira i Gerard Piqué van intentar trobar una solució abans d’arribar al judici però finalment no van aconseguir tancar un acord. Els advocats acaben el text amb una petició dirigida als mitjans i a l’opinió pública, posant novament els menors al centre: reclamen “respecte a la intimitat dels menors” i la “màxima consideració” a l’hora de tractar aquest nou episodi judicial. Caldrà esperar per saber com acaba la cosa.