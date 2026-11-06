Gerard Piqué i Ibai Llanos han format un tàndem indestructible i summament fructífer. Ja han passat més de quatre anys des de l’anunci de la creació de la Kings League, un negoci junts que acabaria sent el primer de molts altres més. Després van crear la seva versió femenina, la Velada del Año, un equip d’eSports… i, ara, participen en una empresa que ven xocolatines amb proteïna i sense sucres. Aquesta marca de snacks saludables s’anomena Plesh i la van crear tres socis de la zona alta de Barcelona. En només dos anys, han aconseguit vendre’s a molts supermercats i són uns quants els famosos que hi han invertit. Més enllà del defensa culer i el streamer, també Marc Gasol i Rudy Fernández han posat diners al darrere d’aquestes xocolatines que es poden comprar per menys de 2 €.
L’anunci de la incorporació de Gerard Piqué i Ibai Llanos va generar una allau d’aplaudiments, amb un vídeo divertit que va obtenir més de 300.000 likes en poques hores. Aquestes boletes cruixents i ametlles han rebut el finançament d’una parella que hi ha invertit 3,75 milions d’euros, segons ha pogut saber La Vanguardia. Amb això, hi participen a títol individual i passen a formar part activa del projecte com a socis i cofundadors de la marca. Aquesta injecció econòmica respon, pel que diuen, a l’objectiu d’intentar accelerar el creixement de Plesh.
Funciona el negoci de les xocolatines sense sucre de Gerard Piqué i Ibai?
A Vanitatis, el mitjà digital, han estat analitzant les finances d’aquesta empresa. I el Registre Mercantil, al que han tingut accés, dona fe d’aquests moviments que estan experimentant amb cinc ampliacions de capital i una reducció. Sorprenentment, compten amb un capital social de 96.360 € i una facturació que gairebé arriba als 150.000 € durant el 2025. Van tenir pèrdues, això sí, però confien que la incorporació de Gerard Piqué i Ibai -amb la conseqüent publicitat que això comporta- els ajudi a millorar les xifres i també, per què no, convèncer algun supermercat estranger perquè les incorpori al seu catàleg.
Una parella de triomfadors amb una capacitat altíssima d’influència, és clar, que sembla que s’estan començant a rifar alguns emprenedors del país. Tenen diners, saben invertir-los i no els fa por apostar per productes encara per explotar que creuen que tenen potencial. Encara és aviat per saber l’abast que genera la seva arribada a la marca, així que caldrà per saber quin impacte acaba tenint la seva inversió i, sobretot, que aparegui la seva cara al darrere. Perquè, no ens enganyem, a partir d’ara aquestes seran les xocolatines sense sucre de Gerard Piqué i Ibai Llanos… o, almenys, de cara a la galeria.