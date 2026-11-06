Gerard Piqué e Ibai Llanos han formado un tándem indestructible y sumamente fructífero. Ya han pasado más de cuatro años desde el anuncio de la creación de la Kings League, un negocio juntos que acabaría siendo el primero de muchos otros más. Después crearon su versión femenina, la Velada del Año, un equipo de eSports… y, ahora, participan en una empresa que vende chocolatinas con proteína y sin azúcares. Esta marca de snacks saludables se llama Plesh y la crearon tres socios de la zona alta de Barcelona. En solo dos años, han logrado venderse en muchos supermercados y son varios los famosos que han invertido en ella. Más allá del defensa culé y el streamer, también Marc Gasol y Rudy Fernández han puesto dinero detrás de estas chocolatinas que se pueden comprar por menos de 2 €.

El anuncio de la incorporación de Gerard Piqué e Ibai Llanos generó una avalancha de aplausos, con un video divertido que obtuvo más de 300.000 likes en pocas horas. Estas bolitas crujientes y almendras han recibido el financiamiento de una pareja que ha invertido 3,75 millones de euros, según ha podido saber La Vanguardia. Con esto, participan a título individual y pasan a formar parte activa del proyecto como socios y cofundadores de la marca. Esta inyección económica responde, según dicen, al objetivo de intentar acelerar el crecimiento de Plesh.

¿Funciona el negocio de las chocolatinas sin azúcar de Gerard Piqué e Ibai?

En Vanitatis, el medio digital, han estado analizando las finanzas de esta empresa. Y el Registro Mercantil, al que han tenido acceso, da fe de estos movimientos que están experimentando con cinco ampliaciones de capital y una reducción. Sorprendentemente, cuentan con un capital social de 96.360 € y una facturación que casi llega a los 150.000 € durante el 2025. Tuvieron pérdidas, eso sí, pero confían que la incorporación de Gerard Piqué e Ibai -con la consecuente publicidad que esto conlleva- les ayude a mejorar las cifras y también, por qué no, convencer a algún supermercado extranjero para que las incorpore a su catálogo.

Gerard Piqué e Ibai Llanos, accionistas de una marca de chocolatinas | Plesh, Europa Press

Una pareja de triunfadores con una capacidad altísima de influencia, está claro, que parece que están comenzando a rifarse algunos emprendedores del país. Tienen dinero, saben invertirlo y no les da miedo apostar por productos aún por explotar que creen que tienen potencial. Aún es pronto para saber el alcance que genera su llegada a la marca, así que habrá que esperar para saber qué impacto acaba teniendo su inversión y, sobre todo, que aparezca su cara detrás. Porque, no nos engañemos, a partir de ahora estas serán las chocolatinas sin azúcar de Gerard Piqué e Ibai Llanos… o, al menos, de cara a la galería.