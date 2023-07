Gerard Piqué e Ibai, enfrentados por culpa de un comentario sobre Shakira

Gerard Piqué está harto que hablen de la separación de Shakira. El exfutbolista no quiere ni oír a hablar de la expareja, ya que la cantante no hace más que dar titulares y esto lo coloca en él en el centro de la diana. Lo ha dejado fatal a través de sus canciones incendiarias y toda esta historia -con la infidelidad incluida- ha perjudicado claramente a su imagen pública. No puede evitar que la prensa rosa hable al respeto, pero al menos quiere pedir a sus amigos que no lo hagan. En el último directo que ha hecho con Ibai Llanos, el youtuber ha hecho referencia a Shakira y esto ha indignado al antiguo jugador del Barça.

Desde que se confirmara la separación, Ibai Llanos ha aprovechado la presencia de Gerard Piqué en su canal de Twitch para bromear al respecto más de una vez. Hay que recordar que hace un par de semanas le dijo que no creía que fuera un experto en relaciones amorosas como él presume, una clara indirecta. Pues bien, ahora ha ido más allá y ha dicho el nombre de Shakira en una frase que no ha gustado nada a su amigo.

«Esto de que Shakira me haya seguido hoy a TikTok, ¿qué sentido tiene? Solo sigue a 65 personas ¡y me ha seguido a mí! No tiene ningún sentido», ha espetado con mala baba el famoso streamer mientras el resto de compañeros reían. Ante esta provocación, Gerard Piqué se ha enfadado: «¿Os dais cuenta? Después dices esto de ritmo, ritmo . De acuerdo, check , seguimos. A ver, lo que acabas de decir no tiene nada que ver con el tema del que hablábamos. Gerard Romero no te ha metido bronca porque ya te ha metido la bronca del día, pero este es un motivo para abuchearte de manual. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado», decía visiblemente enfadado y creando una situación muy tensa entre ellos.

Gerard Piqué e Ibai Llanos se enfadan en directo | Twitch

Ibai se ha dado cuenta rápidamente de que la bromita no le ha hecho gracia y ha querido quedar bien: «Es que me ha explotado la cabeza, de verdad, me ha impactado que me siguiera y lo he dicho porque intentaba que nos lo pasáramos bien», un objetivo que claramente no ha conseguido.

Ibai Llanos, viral por la mala suerte que genera a las parejas a quienes entrevista

Los seguidores del streamer han reído de lo lindo con esta discusión, del mismo modo que han aprovechado para mofarse de la mala suerte de Ibai. Se ha hecho viral una teoría alocada que suelta que el youtuber da mala suerte a las parejas a quienes entrevista: «Ibai conoció NickyNicole y, poco después, rompió con Trueno. Ibai conoció Gerard Piqué y, poco después, le puso los cuernos a Shakira. Ibai conoció Rosalía y Rauw Alejandro y, poco después, se separan».

El efecto Ibai Lanos:

Conoce a NickyNicole, rompe con Trueno

Conoce a Pique, Pique le pone los cuernos a Shakira

Cocnoce a Rosalia y Rauw, se separan — 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔  (@dariasadrian) July 27, 2023