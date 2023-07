Gerard Piqué i Ibai, enfrontats per culpa d’un comentari sobre Shakira

Gerard Piqué està fart que parlin de la separació de Shakira. L’exfutbolista no vol ni sentir a parlar de l’exparella, ja que la cantant no fa més que donar titulars i això el col·loca a ell al centre de la diana. L’ha deixat fatal a través de les seves cançons incendiàries i tota aquesta història -amb la infidelitat inclosa- ha perjudicat clarament la seva imatge pública. No pot evitar que la premsa rosa parli al respecte, però almenys vol demanar als amics que no ho facin. En l’últim directe que ha fet amb Ibai Llanos, el youtuber ha fet referència a Shakira i això ha indignat a l’antic jugador del Barça.

Des que es confirmés la separació, Ibai Llanos ha aprofitat la presència de Gerard Piqué en el seu canal de Twitch per fer-ne broma més d’una vegada. Cal recordar que fa un parell de setmanes va dir-li que no creia que fos un expert en relacions amoroses com ell presumeix, una clara indirecta. Doncs bé, ara ha anat més enllà i ha dit el nom de Shakira en una frase que no ha agradat gens al seu amic.

“Això que Shakira m’hagi seguit avui a TikTok, quin sentit té? Només segueix a 65 persones i m’ha seguit a mi! No té cap sentit”, ha etzibat amb mala bava el famós streamer mentre la resta de companys reien. Davant d’aquesta provocació, Gerard Piqué s’ha enfadat: “Us n’adoneu? Després dius això de ritme, ritme. D’acord, check, seguim. A veure, el que acabes de dir no té res a veure amb el tema del qual parlàvem. Gerard Romero no t’ha esbroncat perquè ja t’ha fet l’esbroncada del dia, però aquest és un motiu per esbroncar-te de manual. No té res a veure les sancions amb el tema que has tret”, deia visiblement enfadat i tot creant una situació molt tensa entre ells.

Gerard Piqué i Ibai Llanos s’enfaden en directe | Twitch

Ibai s’ha adonat ràpidament que la brometa no li ha fet gràcia i ha volgut quedar bé: “És que m’ha explotat el cap, de debò, m’ha impactat que em seguís i ho he dit perquè intentava que ens ho passéssim bé”, un objectiu que clarament no ha aconseguit.

Ibai Llanos, viral per la mala sort que genera a les parelles a qui entrevista

Els seguidors del streamer han rigut de valent amb aquesta discussió, de la mateixa manera que han aprofitat per mofar-se de la mala sort d’Ibai. S’ha fet viral una teoria esbojarrada que deixa anar que el youtuber dona mala sort a les parelles a les qui entrevista: “Ibai va conèixer NickyNicole i, poc després, va trencar amb Trueno. Ibai va conèixer Gerard Piqué i, poc després, li va posar les banyes a Shakira. Ibai va conèixer Rosalía i Rauw Alejandro i, poc després, se separen”.

El efecto Ibai Lanos:

Conoce a NickyNicole, rompe con Trueno

Conoce a Pique, Pique le pone los cuernos a Shakira

Cocnoce a Rosalia y Rauw, se separan — 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔  (@dariasadrian) July 27, 2023