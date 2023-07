Shakira està indignada amb Gerard Piqué. No és notícia que l’exparella ha trencat de males maneres, una mala relació que la cantant aprofita per crear cançons amb molt mala bava. Ara les coses entre ells haurien empitjorat una mica més per culpa de l’acord de custòdia, una base que haurien signat fa uns mesos després de moltíssimes setmanes de negociació. Fa poc va saber-se que havien decidit canviar els termes que havien imposat per a aquest estiu, però ara han sortit encara més dades al respecte.

Lorena Vázquez i Laura Fa expliquen a El Periódico que Shakira està “molt decebuda” amb l’ex perquè aquest no estaria complint l’acord de custòdia que van signar en benefici dels seus fills. Fonts properes a ella treuen a la llum que està sorpresa i que no comprèn per què Gerard Piqué està cedint la custòdia dels nens a terceres persones quan ha de ser ell qui se’n faci càrrec personalment “per conveni”. Sembla que l’exfutbolista no deixa de treballar quan els té i que, per aquest motiu, demana als pares o a cangurs que estiguin amb ells mentrestant: “Shakira no està d’acord amb què Piqué no prengui tot el temps lliure de la feina per estar amb els nens durant el seu període de vacances”.

Sembla que en el conveni van deixar per escrit que sempre que un dels dos progenitors tingui la custòdia dels nens durant les vacances, ha d’estar personalment amb ells. En cas que els concedeixi amb algun compromís professional, han d’avisar l’altre per donar-li l’opció de canviar les dates. En cas que això tampoc no fos possible, “ha d’existir una autorització explícita de l’altre pare” perquè sigui un tercer qui s’encarregui d’ells. Pot semblar exagerat, però aquestes serien les condicions signades i Shakira estaria indignada perquè Gerard Piqué no està fent ni cas d’aquest punt.

Gerard Piqué i Shakira canvien l’acord de custòdia | Europa Press

El problema és que Shakira hauria sabut que els nens han estat cuidats per terceres persones i ella no havia signat cap autorització, de tal manera que el barceloní està incomplint l’acord que van signar fa uns mesos quan demana als familiars que s’encarreguin d’ells per poder atendre els compromisos professionals.

Per una altra banda, sembla que la colombiana també estaria cansada dels viatges transoceànics que estan fent els fills per poder estar amb un pare i l’altre: “Desaprova que siguin sempre els petits qui hagin de fer els viatges tan llargs. Li agradaria que Gerard fes l’esforç de passar les vacances en algun lloc més proper que li fes la vida més fàcil als nens perquè han fet més de 60 hores de vols transoceànics i és un gran esforç per a ells”. Va ser ella qui va insistir en marxar a Miami, així que ara resulta bastant xocant que es queixi d’una situació creada per ella mateixa. El que no pot pretendre és que el futbolista hagi d’estar viatjant cap allà cada quinze dies o que es vegi forçat a buscar allotjament per aquella zona quan el que vol, tal com diuen fonts properes, és que els nens continuïn lligats a Barcelona i a la família paterna que allà hi viu.

Gerard Piqué dona consells per a les relacions amoroses

Per una altra banda, s’ha parlat molt de Gerard Piqué aquests últims dies perquè s’han viralitzat unes declaracions que ha fet en un directe de Twitch. L’exfutbolista blaugrana estava parlant d’amor amb els companys quan, de sobte, deixava anar uns quants consells sobre relacions amoroses que han cridat molt l’atenció: “Has de dir a la teva parella que l’estimes cada dia. Jo no celebro Sant Valentí perquè, per a mi, cada dia és Sant Valentí”, dia en un primer moment.

Si fem cas a les crítiques que deixa anar Shakira en les seves cançons contra ell, sembla que abans no es caracteritzava precisament pel romanticisme del qual ara presumeix. Ha estat Clara Chía qui ha despertat en ell aquestes ganes de ser tendre?

❤🔥Gerard Piqué: "Hay que decir a tu pareja que la amas cada dia. San Valentin yo ni lo celebro, porque que es cada dia para mi San Valentin" ❤🔥 pic.twitter.com/Ler4cuYlIS — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 24, 2023

En un altre vídeo, el català ha rebut més crítiques en aconsellar un amic què ha de fer “per tranquil·litzar” la xicota: “Menges el coll per darrere, menges una mica l’orella… Això per a quan estan tan nervioses, per tranquil·litzar-les”. Ràpidament s’han començat a multiplicar les reaccions a aquesta imatge tan gràfica.

☑️ PIQUÉ



Por su comentario ¿sobre las mujeres? en el programa de #KingsLeague



👉 "Comida de cuello por detrás, un poco de comida de orejita… Para cuando están así nerviosas tranquilizar"



👇👇 pic.twitter.com/iowiA2jbUs — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 21, 2023

Amb tot, un Gerard Piqué que ara està centrat en demostrar que ha canviat i que, en realitat, és un bon partit. Això ho hauran de dir Shakira i Clara Chía.