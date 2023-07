Shakira está indignada con Gerard Piqué. No es noticia que la expareja ha roto de malas maneras, una mala relación que la cantante aprovecha para crear canciones con muy mala baba. Ahora las cosas entre ellos habrían empeorado algo más por culpa del acuerdo de custodia, una base que habrían firmado hace unos meses después de muchísimas semanas de negociación. Hace poco se supo que habían decidido cambiar los términos que habían impuesto para este verano, pero ahora han salido todavía más datos al respeto.

Lorena Vázquez y Laura Fa explican a El Periódico que Shakira está «muy decepcionada» con su ex porque este no estaría cumpliendo el acuerdo de custodia que firmaron en beneficio de sus hijos. Fuentes próximas a ella sacan a la luz que está sorprendida y que no comprende por qué Gerard Piqué está cediendo la custodia de los niños a terceras personas cuando tiene que ser él quienes se haga cargo personalmente «por convenio». Parece que el exfutbolista no deja de trabajar cuando los tiene y que, por este motivo, pide a los padres o a canguros que estén con ellos mientras tanto: «Shakira no está de acuerdo con qué Piqué no tome todo el tiempo libre del trabajo para estar con los niños durante su periodo de vacaciones».

Parece que en el convenio dejaron por escrito que siempre que uno de los dos progenitores tenga la custodia de los niños durante las vacaciones, tiene que estar personalmente con ellos. En caso de que les coincida con algún compromiso profesional, tienen que avisar el otro para darle la opción de cambiar las fechas. En caso de que esto tampoco fuera posible, «tiene que existir una autorización explícita del otro padre» para que sea un tercero quien se encargue de ellos. Puede parecer exagerado, pero estas serían las condiciones firmadas y Shakira estaría indignada porque Gerard Piqué no está haciendo ni caso de este punto.

Gerard Piqué y Shakira cambian el acuerdo de custodia | Europa Press

El problema es que Shakira habría sabido que los niños han sido cuidados por terceras personas y ella no había firmado ninguna autorización, de tal manera que el barcelonés está incumpliendo el acuerdo que firmaron hace unos meses cuando pide a los familiares que se encarguen de ellos para poder atender los compromisos profesionales.

Por otra banda, parece que la colombiana también estaría cansada de los viajes transoceánicos que están haciendo los hijos para poder estar con un padre y otro: «Desaprueba que sean siempre los pequeños quienes tengan que hacer los viajes tan largos. Le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar más cercano que le hiciera la vida más fácil a los niños porque han hecho más de 60 horas de vuelos transoceánicos y es un gran esfuerzo para ellos». Fue ella quien insistió en rise a Miami, así que ahora resulta bastante chocante que se queje de una situación creada por ella misma. Lo que no puede pretender es que el futbolista tenga que estar viajando hacia allí cada quince días o que se vea forzado a buscar alojamiento por aquella zona cuando lo que quiere, tal como dicen fuentes próximas, es que los niños continúen ligados en Barcelona y a la familia paterna que allí vive.

Gerard Piqué da consejos para las relaciones amorosas

Por otra banda, se ha hablado mucho de Gerard Piqué estos últimos días porque se han viralizado unas declaraciones que ha hecho en un directo de Twitch. El exfutbolista azulgrana estaba hablando de amor con los compañeros cuando, de repente, soltaba unos cuántos consejos sobre relaciones amorosas que han llamado mucho la atención: «Tienes que decir a tu pareja que le quieres cada día. Yo no celebro San Valentín porque, para mí, cada día es San Valentín», decía en un primer momento.

Si hacemos caso a las críticas que suelta Shakira en sus canciones contra él, parece que antes no se caracterizaba precisamente por el romanticismo del que ahora presume. ¿Ha sido Clara Chía quien ha despertado en él estas ganas de ser tierno?

❤🔥Gerard Piqué: "Hay que decir a tu pareja que la amas cada dia. San Valentin yo ni lo celebro, porque que es cada dia para mi San Valentin" ❤🔥 pic.twitter.com/Ler4cuYlIS — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 24, 2023

En otro video, el catalán ha recibido más críticas al aconsejar un amigo qué tiene que hacer «para tranquilizar» a la novia: «Comes el cuello por detrás, comes un poco la orejita… Esto para cuando están tan nerviosas, para tranquilizarlas». Rápidamente se han empezado a multiplicar las reacciones a esta imagen tan gráfica.

☑️ PIQUÉ



Por su comentario ¿sobre las mujeres? en el programa de #KingsLeague



👉 "Comida de cuello por detrás, un poco de comida de orejita… Para cuando están así nerviosas tranquilizar"



👇👇 pic.twitter.com/iowiA2jbUs — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 21, 2023

Con todo, un Gerard Piqué que ahora está centrado en demostrar que ha cambiado y que, en realidad, es un buen partido. Esto lo tendrán que decir Shakira y Clara Chía.