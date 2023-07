Cristina Pedroche ha sido madre de su primera hija y ahora que han pasado diez días ha querido sincerarse sobre el parto y el posparto. Lo que ha hecho ha estado preguntar directamente a sus seguidores para saber qué les interesaba más de todo el proceso, un gesto de transparencia que han agradecido mucho. ¿Cómo ha sido el parto? Natural, vaginal y sin epidural.

«No, no me puse epidural. Estaba muy tranquila y no me recordé de ella. En el curso de hipnopart o me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera para ir escogiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las oleadas uterinas. La epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación y tampoco tuve ningún desgarro, solo un pequeño punto que ya se ha reabsorbido. La respiración fue mi gran aliada«, ha explicado.

¿Cuándo y cómo se puso de parte Cristina Pedroche?

La presentadora de Zapeando también ha relatado cómo fueron las horas previas al nacimiento de la pequeña Laia. Dice que hacía una semana y media que estaba con dinámica de parto, con molestias pero sin dolor. Este proceso le ayudó a borrar el cuello del útero y, por lo tanto, a empezar con la dilatación: «El día 13 a las cuatro de la madrugada empezaron las contracciones con intensidad, pero venían cada seis y diez minutos, no eran regulares. Estuve estirada en la cama y concentrada en la respiración cada vez que vendía una oleada uterina más intensa. Fui cambiando de posición según me lo iba pidiendo mi cuerpo. Desde las ocho de la mañana estuve hablando con mi matrona y me recomendó entrar a la ducha con la pelota de Pilates, bien es verdad que me alivió bastante».

Después entró a la piscina y se habría estado allí hasta las ocho de la tarde mientras la matrona y ginecóloga le iban supervisando: «El agua me ayudó a sentirme menos pesada y aunque la intensidad era cada vez mayor, me ayudaban bastante los masajes con presión en la zona lumbar cuando vendía la contracción. Entre una cosa y la otra me relajaba muchísimo, incluso pude comer. A las nueve de la noche ingresé de casi cinco centímetros en el hospital y Laia nació a las doce y diez de la noche».

La presentadora se sincera sobre la parte más difícil del posparto

También ha dado detalles sobre el posparto, una de las partes más difíciles de la maternidad: «El posparto es duro, muy duro. A veces lloro sin saber muy bien por qué y no me salen las palabras. La lactancia es muy dura y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora estoy mucho mejor y me preparo para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola. Ahora me siento más fuerte y, por eso, comparto todo esto, ya que quizás alguna mujer está pasando lo mismo y quiero que sepa que no pasa nada para buscar ayuda y que, por supuesto, no está sola».

