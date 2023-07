Cristina Pedroche ha estat mare de la seva primera filla i ara que han passat deu dies ha volgut sincerar-se sobre el part i el postpart. El que ha fet ha estat preguntar directament a les fans per saber què els interessava més de tot el procés, un gest de transparència que han agraït molt. Com ha estat el part? Natural, vaginal i sense epidural.

“No, no em vaig posar epidural. Estava molt tranquil·la i no em vaig recordar d’ella. En el curs d’hipnopart em van ensenyar moltíssims recursos per gestionar el dolor i jo em vaig construir la meva pròpia escala per anar escollint una cosa o una altra segons anés augmentant la intensitat d’onades uterines. L’epidural estava l’última de la meva llista. No em van haver de posar cap medicació i tampoc no vaig tenir cap esquinç, només un petit punt que ja s’ha reabsorbit. La respiració va ser la meva gran aliada“, ha explicat.

Cristina Pedroche revela que ha tingut un part natural | Instagram

Cristina Pedroche ha tingut la filla sense epidural | Instagram

Quan i com va posar-se de part Cristina Pedroche?

La presentadora de Zapeando també ha relatat com van ser les hores prèvies al naixement de la petita Laia. Diu que feia una setmana i mitja que estava amb dinàmica de part, amb molèstia però sense dolor. Aquest procés va ajudar-la a esborrar el coll de l’úter i, per tant, a començar amb la dilatació: “El dia 13 a les quatre de la matinada van començar les contraccions amb intensitat, però venien cada sis i deu minuts, no eren regulars. Vaig estar estirada al llit i concentrada en la respiració cada vegada que venia una onada uterina més intensa. Vaig anar canviant de posició segons m’ho anava demanant el meu cos. Des de les vuit del matí vaig estar parlant amb la meva matrona i em va recomanar entrar a la dutxa amb la pilota de Pilates, la veritat és que em va alleugerir bastant”.

Després va entrar a la piscina i s’hi hauria estat allà fins a les vuit de la tarda mentre la matrona i ginecòloga l’anaven supervisant: “L’aigua em va ajudar a sentir-me menys pesada i encara que la intensitat era cada vegada més gran, m’ajudaven bastant els massatges amb pressió en la zona lumbar quan venia la contracció. Entre una cosa i l’altra em relaxava moltíssim, fins i tot vaig poder menjar. A les nou de la nit vaig ingressar de gairebé cinc centímetres a l’hospital i Laia va néixer a les dotze i deu de la nit”.

Com i quan va posar-se de part? | Instagram

Explica que va poder estar a la piscina amb contraccions | Instagram

La presentadora se sincera sobre la part més difícil del postpart

També ha donat detalls sobre el postpart, una de les parts més difícils de la maternitat: “El postpart és dur, molt dur. A vegades ploro sense saber molt bé per què i no em surten les paraules. La lactància és molt dura i amb els talls ho he passat molt malament, però ara estic molt millor i em preparo per a les futures crisis de lactància que puguin venir. També he necessitat l’ajuda d’una psicòloga perinatal que m’ha ajudat a entendre millor el procés i a saber que tot és normal i que no estic sola. Ara em sento més forta i, per això, comparteixo tot això, ja que potser alguna dona està passant el mateix i vull que sàpiga que no passa res per buscar ajuda i que, per descomptat, no està sola”.

També ha donat detalls del postpart | Instagram

Cristina Pedroche ha volgut, doncs, mostrar-se real i natural. Aquest no és un tema del qual moltes influencers parlin obertament, tenint en compte que la gran majoria d’elles només mostren la part maca de la maternitat. El postpart és dur i la col·laboradora de televisió ho ha reconegut per tal d’ajudar altres dones.