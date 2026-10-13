Shakira y Gerard Piqué habían llegado a una calma tensa que, finalmente, ha vuelto a estallar. El acuerdo de divorcio se había hecho teniendo en cuenta que ella se trasladaría a Miami con los niños, lo que no debía impedir que el exfutbolista los visitara con frecuencia para no perder el contacto. La cuestión es que, a la hora de la verdad, los pequeños son quienes hacen la gran mayoría de viajes a Barcelona porque así también pueden ver a los abuelos. Shakira ha querido cambiar esta situación y le ha pedido que sea él quien realice los viajes, pero parece que no se ponen de acuerdo y han vuelto a enfrentarse en los juzgados.

«Vuelve la guerra sucia entre Gerard Piqué y Shakira«, ha anunciado Laura Fa desde El matí de Catalunya Ràdio. Las seis horas y media que pasaron en el juzgado sirvieron para conocer en qué consistían las pruebas periciales que habían ofrecido cada una de las partes, una situación complicada y muy delicada para los menores: «Los niños han pasado por psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, especialistas de todo tipo porque Shakira lo que dice es que los niños lo pasan mal con el jet-lag«.

Antes del verano se habría desplegado todo un protocolo de seguridad muy secreto -porque así lo pedía la jueza-, ya que los niños debían pasar por un montón de pruebas médicas y era consciente de la carga mental que esto supone: «Tienen 13 y 11 años, solamente», recuerda la periodista del corazón. La familia de Gerard Piqué lo está pasando «realmente mal» con todo esto, ya que los ven sufrir y este cambio en los viajes hará que los vean aún menos: «Eran vecinos y tenían contacto diario con los niños, mientras que ahora los ven muy poco».

Shakira gana dinero con una gira en Madrid más que multitudinaria

El Milan y el Sasha deben estar sufriendo y Laura Fa tiene claro que no les ayuda que la madre haya hablado de la separación públicamente: «Eran muy pequeños cuando Shakira dijo que le había puesto cuernos. Su padre se convirtió en alguien malo que había hecho mucho daño a la madre». Ahora tendrán que ver cómo gestionan el tema de los aviones: «A los niños les debe fastidiar tomar un avión para ir a verlo a él o a los abuelos, pero claro. La cuestión es que él quiere que sus hijos sean catalanes«, insiste Fa.

Y, mientras tanto, Shakira gana dinero y dinero con los 700,000 fans que han ido a verla en la gira de conciertos que ha ofrecido en el escenario que ha hecho construir en Madrid. Famosos, artistas conocidísimos, espectáculo, palabras bonitas hacia su ex Antonio de la Rúa… dinero, dinero y más dinero aunque ella diga públicamente en La Revuelta que no se ha embolsado nada «porque una gira así tiene muchos gastos». Algunas estimaciones no oficiales sitúan la facturación que habría acumulado cerca de los 550 millones de dólares, según dicen en Vanitatis, así que cuesta creer que se haya gastado todo eso.

Shakira ha cerrado la gira con un mensaje a su expareja | Europa Press

Una situación profesional buenísima que queda salpicada por un enfrentamiento judicial con Gerard Piqué que tendremos que seguir para ver cómo termina.