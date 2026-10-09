Shakira no ha dejado indiferente a nadie con una entrevista surrealista, muy incómoda y muy poco entrevista en La Revuelta. La cantante colombiana es una diva y, por lo visto, también actúa como tal. Después de dos años persiguiendo una conversación con ella, al final ha accedido… pero con sus condiciones. No ha acudido al plató de TVE como todos, no, ella ha forzado a todo el equipo del programa a trasladarse al superescenario que se ha hecho construir en Madrid para sus 13 conciertos. Y no solo eso, sino que debía ser a la hora que ella quería -aunque a ellos no les fuera bien porque es cuando graban el programa- y han tenido que soportar que llegara una hora tarde. ¿El resultado? Un caos absoluto, una conversación cortísima y atropellada. Ha sido un auténtico desastre organizativo, sí, pero David Broncano ha sabido darle la vuelta y ha ofrecido todo un espectáculo televisivo. No ha respondido las preguntas clásicas del programa sobre el dinero y el sexo, claro, pero sí que ha lanzado confesiones sobre el catalán que nadie esperaba.

Todo venía porque, en un momento dado, a Shakira se le escapó un «de puta madre como dicen en catalán» que dio pie al presentador a preguntarle si, realmente, habla esta lengua. Ella aseguró que sí y que, de hecho, lo habla con los hijos de manera habitual. Esta afirmación sorprendió muchísimo, ella que reniega tanto de sus años aquí con Gerard Piqué. ¿No lo había hablado públicamente durante los 10 años que vivió en Barcelona, pero ahora que se ha ido sí? El vídeo ha sido impactante: «Sí, yo lo hablo también. Ellos son catalanes y hablan catalán, en Miami hablo catalán con ellos para que no nos entiendan. Cuando no quieren que los amiguitos sepan de qué estamos hablando, hablamos catalán«.

«De hecho, hablo más catalán en Miami del que hablaba cuando vivía en Catalunya«, ha soltado en uno de los titulares de la noche. «¿Pero qué haces, niño? Le digo a Milan que hablamos después», decía en una serie de frases en catalán. «Los niños hablan inglés entre ellos, yo intento hablarles en castellano y en catalán para cuando no quiero que me entiendan los demás«, ha explicado. Y, después de todo esto, se ha interesado sobre el catalán de David Broncano: «Si tú eres andaluz, ¿por qué hablas catalán? Tuviste una novia catalana, ¿verdad? Ah, ¿ves? Nos ha pasado lo mismo a los dos, sí, más o menos…», ha dicho incómoda.

Shakira, embajadora del catalán en Miami «Hablo catalán en Miami, para que no nos entiendan mucho. Hablo más catalán en Miami que en Catalunya» #LaRevuelta @shakira https://t.co/MOhPOm0iMR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

Shakira confiesa que habla más catalán en Miami que cuando vivía en Catalunya | TVE

La cantante explica por qué habla catalán con los hijos | TVE

Shakira y los baños portátiles o las tiendas de minerales

El resto de la entrevista ha estado protagonizada por la autopromoción que iba haciendo Shakira de sí misma y los conciertos que ha ofrecido. Ha habido otro momento surrealista, ya hacia el final, cuando David Broncano le dijo que debía irse corriendo a tomar el avión pero que eso podía solucionarse si ella le dejaba su jet privado. ¿Y qué respondió ella? Que no podía hacerlo porque la arruinaría. Y es que tuvo la desfachatez de decir que no gana mucho dinero en una gira: «Las mujeres facturan, pero también gastan. Yo tengo a 150 personas trabajando conmigo en esta gira. Solo te diré que entre lo que gano y lo que gasto, me quedo igual«. Pero no coló: «Mira, Shakira, ni contestaré a una mentira como esa«.

Y de titular en titular, ya que la colombiana acabó reconociendo que ha usado los típicos policlean o baños portátiles típicos de festival: «Cuando la naturaleza llama…». El presentador quiso explotar esta imagen y ella lo cortó rápidamente, claro: «Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos y ahora la gente me imaginará en un baño portátil«.

Y de aquí, a confesar el plan extraño que ha hecho en su único momento libre en Madrid en este mes de tanto trabajo: «El único rato para mí que he podido tener lo he aprovechado para ir con mis amigas de compras. Y no a mirar ropa, no, sino a visitar una tienda de minerales y cristales porque la pareja de una de ellas colecciona fósiles y piedras». Una entrevista sin precedentes que ha dejado a todos boquiabiertos.