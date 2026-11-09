Shakira ha confirmado los rumores que hablaban de un posible empeoramiento en el estado de salud de su padre. Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando se supo que la cantante había tenido que dejarlo todo para viajar de urgencia a Colombia. Ahora, ha escrito un comunicado de agradecimiento en su perfil de Instagram que sirve para descubrir que, efectivamente, están atravesando momentos complicados: “Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño en esta semana difícil. Mi familia y yo estamos profundamente agradecidos”.

Un programa de Telemundo informó, precisamente, de un nuevo problema de salud de William Mebarak. El hombre ha encadenado varias recaídas en los últimos años y su hija siempre ha querido estar a su lado. Ahora, parece que así lo ha vuelto a hacer: “Su viaje repentino a Colombia tiene que ver con esta nueva recaída”.

Shakira ha paralizado toda su agenda para poder acompañarlo en estos momentos, en los que previsiblemente está hospitalizado. A los 95 años, el padre de la artista tendría a toda la familia muy preocupada y pendiente de su evolución.

Shakira agradece los mensajes de apoyo | Instagram

Un amigo de Shakira da detalles de la situación actual

Ella no ha querido dar más detalles sobre qué le pasa o cuál es su estado concretamente. Sí que ha hablado un amigo suyo, el también cantante Carlos Vives, a quien han preguntado sobre el tema los reporteros de Europa Press. El cantante le ha enviado un mensaje de apoyo en público: “Estos son momentos muy difíciles… Y, evidentemente, la acompaño y estoy a su lado porque nosotros también hemos pasado por esto y estas son cosas de la vida en las que, al final, las palabras de cariño siempre ayudan”.

Los dos colombianos mantienen una relación de amistad desde hace muchos años: “Siempre estaré al lado de Shaki, sí, el cariño siempre está ahí. Tenemos la oportunidad de conversar de vez en cuando”, ha asegurado. Teniendo en cuenta las palabras de Vives, este podría ser un empeoramiento grave del estado de salud del padre y no un simple resfriado.

El padre de Shakira vuelve a estar enfermo | Europa Press

Los problemas de salud del padre de Shakira se han ido filtrando a la prensa en los últimos años. En 2023, por ejemplo, se supo que los médicos le habían tenido que drenar el líquido que tenía en el cerebro. Un año después, tuvieron que ingresarlo en la UCI debido a una neumonía grave y, el pasado mes de mayo, volvió al centro médico por una hemorragia cerebral.

No son buenas noticias que, con una edad tan avanzada, vuelva a empeorar. El tiempo dirá cómo termina la situación. Sea como sea, lo que queda claro es que Shakira continuará priorizando estar al lado de la familia en momentos tan angustiosos como este.