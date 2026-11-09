Shakira ha confirmat els rumors que parlaven d’un possible empitjorament en l’estat de salut del seu pare. Les alarmes van saltar la setmana passada, quan va saber-se que la cantant havia hagut de deixar-ho tot per viatjar d’urgència a Colòmbia. Ara, ha escrit un comunicat en agraïment en el seu perfil d’Instagram que serveix per descobrir que, efectivament, estan travessant uns moments complicats: “Gràcies a tots pels vostres missatges d’estima en aquesta setmana difícil. La meva família i jo ens trobem profundament agraïts”.
Un programa de Telemundo va informar, precisament, d’un nou problema de salut de William Mebarak. L’home ha encadenat diverses recaigudes en els últims anys i la seva filla sempre ha volgut estar al seu costat. Ara, sembla que així ho ha tornat a fer: “El seu viatge sobtat a Colòmbia té a veure amb aquesta nova recaiguda”.
Shakira ha paralitzat tota la seva agenda per poder acompanyar-lo en aquests moments, en els que previsiblement està hospitalitzat. Als 95 anys, el pare de l’artista tindria tota la família molt preocupada i pendent de la seva evolució.
Un amic de Shakira dona detalls de la situació actual
Ella no ha volgut donar més detalls sobre què li passa o quin és el seu estat concretament. Sí que n’ha parlat un amic seu, el també cantant Carlos Vives, a qui han preguntat sobre el tema els reporters d’Europa Press. El cantant li ha enviat un missatge de suport en públic: “Aquests són moments molt difícils… I, evidentment, l’acompanyo i estic al seu costat perquè nosaltres també hem passat per això i aquestes són coses de la vida en les que, al final, les paraules d’estima sempre ajuden”.
Els dos colombians mantenen una relació d’amistat des de fa molts anys: “Sempre estaré al costat de la Shaki, sí, l’estima sempre està allà. Tenim l’oportunitat de conversar de tant en tant”, ha assegurat. Tenint en compte les paraules de Vives, aquest podria ser un empitjorament greu de l’estat de salut del pare i no un simple refredat.
Els problemes de salut del pare de Shakira s’han anat filtrant a la premsa en els últims anys. El 2023, per exemple, va saber-se els metges li havien hagut de drenar el líquid que tenia al cervell. Un any després, van haver d’ingressar-lo a l’UCI per culpa d’una pneumònia greu i, el passat mes de maig, va tornar al centre mèdic per un vessament cerebral.
No són bones notícies que, amb una edat tan avançada, torni a empitjorar. El temps dirà com acaba la cosa. Sigui com sigui, el que queda clar és que Shakira continuarà prioritzant estar al costat de la família en moments tan angoixants com aquest.