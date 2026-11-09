El fill de Mette-Marit de Noruega, Marius Borg, ha estat assaltat a la residència reial en un episodi molt desagradable que ha deixat el país commocionat. Ningú no s’explica com aquest desconegut ha aconseguit accedir a casa seva, situada dins dels terrenys de la propietat reial, i arribar fins a ell sense que cap guardaespatlles l’aturés. Cal recordar que el jove es troba actualment complint arrest domiciliari amb una polsera electrònica, però ni tan sols en un dels recintes més vigilats del país s’ha pogut evitar un incident d’aquestes característiques.
Segons el que s’ha publicat a la premsa nòrdica, el jove aristòcrata estava escoltant música i pintant quan un home va entrar al domicili després de donar cops de peu violentament a la porta. Quan el jove va baixar a veure què estava passant, el noi va aprofitar per empènyer i així hauria començat una baralla entre ells. Els fets van tenir lloc divendres 6 de novembre, poc abans de la mitjanit. Lluny de quedar-se de braços plegats, el fill de la reina va aconseguir fer fora l’intrús de casa seva i va alertar immediatament la policia.
Els agents van aconseguir localitzar i detenir un sospitós als voltants de la residència pocs minuts després de l’incident. El portaveu del Servei de Seguretat de la Policia noruega (PST) ha confirmat els fets: “Puc confirmar que vam detenir una persona a prop de la casa de Høiby divendres a la nit. Més enllà d’això, no tenim comentaris”.
Què ha passat realment en l’assalt a casa de Marius Borg?
Les circumstàncies de l’assalt encara no estan del tot clares. Segons el diari VG, els agents desplaçats fins a Skaugum van sospitar des del primer moment que l’home podria patir algun tipus de malaltia mental. De fet, el fiscal ha explicat que l’individu no ha estat acusat ni detingut formalment després de l’incident i això és estrany. Els advocats del fill de Mette-Marit han qualificat l’episodi de “molt greu i extremadament desagradable“. A més a més, també han volgut posar èmfasi en la “vulnerabilitat” que pot generar una situació així: “La llar és un lloc on un s’hauria de sentir segur i, en la situació actual de Marius, és fàcil entendre que ho hagi viscut com una cosa molt amenaçadora i insegura“.
L’incident arriba en un moment especialment complicat per a Marius Borg, que compleix arrest domiciliari a la finca de Skaugum mentre continua la seva lluita amb la justícia. El seu règim de detenció li permet sortir per anar al seu taller i visitar la casa principal durant un màxim de tres hores al dia, sempre que la seva mare estigui present.
I, mentrestant, el seu futur judicial continua sent incert. Després que el Tribunal d’Apel·lació rebutgés la seva petició per recuperar la llibertat provisional, la defensa ha recorregut al Tribunal Suprem. Els jutges van considerar que existia “un alt grau de probabilitat” que el jove tornés a delinquir sobretot perquè ha donat positiu en diversos controls de consum d’alcohol durant el període de detenció.
El rei i la princesa de Noruega, mentrestant, de viatge privat
I mentre assaltaven el seu fillastre, el rei Haakon i la seva filla gran, la princesa Ingrid Alexandra, aprofitaven el cap de setmana per fer una escapada privada a França. Tot i que la Casa Reial noruega havia anunciat que tots dos viatjarien a l’estranger sense concretar-ne la destinació, aquest diumenge s’ha sabut que eren a Niça perquè han participat junts a la Marató dels Alps Marítims. En el moment dels fets, però, els reis del país es trobaven a l’edifici principal de la finca de Skaugum, a només pocs centenars de metres del domicili de Marius.