Mette-Marit de Noruega travessa una etapa especialment complicada. La reina nòrdica continua centrada en la seva llarga recuperació després del trasplantament de pulmó, la que la mantindrà allunyada de l’agenda oficial fins a l’estiu. A més a més, té molt present l’empresonament del seu fill amb tots els problemes judicials que se n’han derivat després dels 34 delictes que li han imputat. Ara, aquesta mala ratxa s’accentua perquè acaben de denunciar el seu germà per frau. També té familiars estafadors?
Sembla que les males notícies no li donen treva. La seva situació de salut, els escàndols que esquitxen el seu entorn familiar i les polèmiques que han envoltat el seu nom en els darrers mesos han convertit aquesta etapa en una de les més difícils de la seva vida pública. Ara, s’obre un nou front dins de la seva pròpia família: el seu germà gran, Espen Høiby, ha estat demandat per un presumpte cas de frau relacionat amb una acadèmia de vol.
Una nova polèmica familiar esquitxa Mette-Marit
La notícia ha transcendit a través del mitjà noruec NRK. Segons aquesta informació, 60 alumnes de Pilot Flight Academy, amb el suport del sindicat Parat, han presentat una demanda contra ell. L’assenyalen a ell, al president i al director executiu de la companyia per un presumpte frau vinculat a la fallida de l’empresa.
El tancament de l’acadèmia va deixar nombrosos treballadors sense feina, així com a estudiants sense la possibilitat d’acabar una formació per la qual ja havien pagat. Ara, els afectats reclamen una indemnització pels diners que consideren perduts i qüestionen si es va ocultar informació sobre la situació econòmica real de l’empresa.
L’advocat del sindicat ha assenyalat que, segons la informació de què disposen, el germà de Mette-Marit hauria estat una de les persones que prenien les decisions. El seu equip legal, però, rebutja les acusacions i defensa que no hi ha fonaments per demandar-lo. El lletrat del germà de Mette-Marit assegura que el seu client no formava part del consell d’administració, de fet, i que tampoc no representava l’empresa davant dels estudiants. També ha explicat que, durant el període en què va presidir el consell, va actuar basant-se en la informació que li proporcionava la direcció i en el compromís dels propietaris d’aportar capital.
Segons la defensa, els propietaris van complir aquesta promesa amb una injecció total de 100 milions de corones noruegues, distribuïda en diverses aportacions, l’última de les quals es va fer el juliol del 2025. Per aquest motiu, l’advocat insisteix que la demanda no té fonament. De moment, no hi ha cap resolució judicial sobre el cas… però la imatge pública de Mette-Marit torna a veure’s afectada.
A diferència de la seva germana, Espen Høiby sempre ha mantingut un perfil públic baix. La seva trajectòria professional ha estat vinculada principalment al sector de l’aviació. Se sap que ha treballat com a pilot i que ha impulsat diferents projectes empresarials relacionats amb aquest àmbit. De moment, caldrà esperar per saber com evoluciona el procediment judicial contra ell. Mentrestant, Mette-Marit continua centrada en la recuperació, en un període en què els contratemps personals i familiars s’acumulen i li dificulten encara més el retorn a la normalitat.
I és que, com dèiem, aquest nou episodi arriba en un moment especialment vulnerable per a Mette-Marit. La reina de Noruega fa temps que afronta problemes de salut derivats de la fibrosi pulmonar crònica que pateix. La malaltia ha condicionat la seva activitat oficial i ha acabat fent necessari un trasplantament de pulmó, del qual ara s’ha de recuperar. No ajuda que el seu fill gran s’hagi vist immers en un procés judicial que ha generat una enorme atenció mediàtica i que ha esquitxat la família reial, un assumpte delicat que ha mantingut l’aristòcrata sota una pressió pública constant.