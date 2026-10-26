Mette-Marit de Noruega atraviesa una etapa especialmente complicada. La reina nórdica continúa centrada en su larga recuperación tras el trasplante de pulmón, que la mantendrá alejada de la agenda oficial hasta el verano. Además, tiene muy presente el encarcelamiento de su hijo con todos los problemas judiciales que se han derivado después de los 34 delitos que le han imputado. Ahora, esta mala racha se acentúa porque acaban de denunciar a su hermano por fraude. ¿También tiene familiares estafadores?

Parece que las malas noticias no le dan tregua. Su situación de salud, los escándalos que salpican su entorno familiar y las polémicas que han rodeado su nombre en los últimos meses han convertido esta etapa en una de las más difíciles de su vida pública. Ahora, se abre un nuevo frente dentro de su propia familia: su hermano mayor, Espen Høiby, ha sido demandado por un presunto caso de fraude relacionado con una academia de vuelo.

Una nueva polémica familiar salpica a Mette-Marit

La noticia ha trascendido a través del medio noruego NRK. Según esta información, 60 alumnos de Pilot Flight Academy, con el apoyo del sindicato Parat, han presentado una demanda contra él. Lo señalan a él, al presidente y al director ejecutivo de la compañía por un presunto fraude vinculado a la quiebra de la empresa.

El cierre de la academia dejó a numerosos trabajadores sin empleo, así como a estudiantes sin la posibilidad de terminar una formación por la que ya habían pagado. Ahora, los afectados reclaman una indemnización por el dinero que consideran perdido y cuestionan si se ocultó información sobre la situación económica real de la empresa.

El abogado del sindicato ha señalado que, según la información de que disponen, el hermano de Mette-Marit habría sido una de las personas que tomaban las decisiones. Su equipo legal, sin embargo, rechaza las acusaciones y defiende que no hay fundamento para demandarlo. El letrado del hermano de Mette-Marit asegura que su cliente no formaba parte del consejo de administración, de hecho, y que tampoco representaba a la empresa ante los estudiantes. También ha explicado que, durante el período en que presidió el consejo, actuó basándose en la información que le proporcionaba la dirección y en el compromiso de los propietarios de aportar capital.

Según la defensa, los propietarios cumplieron esta promesa con una inyección total de 100 millones de coronas noruegas, distribuida en varias aportaciones, la última de las cuales se hizo en julio de 2025. Por este motivo, el abogado insiste en que la demanda no tiene fundamento. De momento, no hay ninguna resolución judicial sobre el caso… pero la imagen pública de Mette-Marit vuelve a verse afectada.

Mette-Marit de Noruega se sotmet a un trasplantament de pulmó | Europa Press

A diferencia de su hermana, Espen Høiby siempre ha mantenido un perfil público bajo. Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente al sector de la aviación. Se sabe que ha trabajado como piloto y que ha impulsado diferentes proyectos empresariales relacionados con este ámbito. De momento, habrá que esperar para saber cómo evoluciona el procedimiento judicial contra él. Mientras tanto, Mette-Marit continúa centrada en la recuperación, en un período en que los contratiempos personales y familiares se acumulan y le dificultan aún más el retorno a la normalidad.

Y es que, como decíamos, este nuevo episodio llega en un momento especialmente vulnerable para Mette-Marit. La reina de Noruega lleva tiempo enfrentando problemas de salud derivados de la fibrosis pulmonar crónica que padece. La enfermedad ha condicionado su actividad oficial y ha acabado haciendo necesario un trasplante de pulmón, del cual ahora se tiene que recuperar. No ayuda que su hijo mayor se haya visto inmerso en un proceso judicial que ha generado una enorme atención mediática y que ha salpicado a la familia real, un asunto delicado que ha mantenido a la aristócrata bajo una presión pública constante.