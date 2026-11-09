El hijo de Mette-Marit de Noruega, Marius Borg, ha sido asaltado en la residencia real en un episodio muy desagradable que ha dejado al país conmocionado. Nadie se explica cómo este desconocido logró acceder a su casa, situada dentro de los terrenos de la propiedad real, y llegar hasta él sin que ningún guardaespaldas lo detuviera. Cabe recordar que el joven se encuentra actualmente cumpliendo arresto domiciliario con una pulsera electrónica, pero ni siquiera en uno de los recintos más vigilados del país se ha podido evitar un incidente de estas características.

Según lo que se ha publicado en la prensa nórdica, el joven aristócrata estaba escuchando música y pintando cuando un hombre entró en el domicilio tras dar patadas violentamente a la puerta. Cuando el joven bajó a ver qué estaba pasando, el intruso aprovechó para empujar y así habría comenzado una pelea entre ellos. Los hechos ocurrieron el viernes 6 de noviembre, poco antes de la medianoche. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el hijo de la reina logró echar al intruso de su casa y alertó inmediatamente a la policía.

Los agentes lograron localizar y detener a un sospechoso en los alrededores de la residencia pocos minutos después del incidente. El portavoz del Servicio de Seguridad de la Policía noruega (PST) ha confirmado los hechos: «Puedo confirmar que detuvimos a una persona cerca de la casa de Høiby el viernes por la noche. Más allá de eso, no tenemos comentarios».

¿Qué ha pasado realmente en el asalto a casa de Marius Borg?

Las circunstancias del asalto aún no están del todo claras. Según el diario VG, los agentes desplazados hasta Skaugum sospecharon desde el primer momento que el hombre podría sufrir algún tipo de enfermedad mental. De hecho, el fiscal ha explicado que el individuo no ha sido acusado ni detenido formalmente tras el incidente y esto es extraño. Los abogados del hijo de Mette-Marit han calificado el episodio de «muy grave y extremadamente desagradable«. Además, también han querido poner énfasis en la «vulnerabilidad» que puede generar una situación así: «El hogar es un lugar donde uno debería sentirse seguro y, en la situación actual de Marius, es fácil entender que lo haya vivido como algo muy amenazador e inseguro«.

Marius Borg sufre un asalto en su casa | Europa Press

El incidente llega en un momento especialmente complicado para Marius Borg, que cumple arresto domiciliario en la finca de Skaugum mientras continúa su lucha con la justicia. Su régimen de detención le permite salir para ir a su taller y visitar la casa principal durante un máximo de tres horas al día, siempre que su madre esté presente.

Y, mientras tanto, su futuro judicial sigue siendo incierto. Después de que el Tribunal de Apelación rechazara su solicitud para recuperar la libertad provisional, la defensa ha recurrido al Tribunal Supremo. Los jueces consideraron que existía «un alto grado de probabilidad» de que el joven volviera a delinquir sobre todo porque ha dado positivo en varios controles de consumo de alcohol durante el periodo de detención.

El rey y la princesa de Noruega, mientras tanto, de viaje privado

Y mientras asaltaban a su hijastro, el rey Haakon y su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, aprovechaban el fin de semana para hacer una escapada privada a Francia. Aunque la Casa Real noruega había anunciado que ambos viajarían al extranjero sin concretar el destino, este domingo se ha sabido que estaban en Niza porque han participado juntos en el Maratón de los Alpes Marítimos. En el momento de los hechos, sin embargo, los reyes del país se encontraban en el edificio principal de la finca de Skaugum, a solo unos pocos cientos de metros del domicilio de Marius.