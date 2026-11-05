Marius Borg, el hijo mayor de la reina Mette-Marit de Noruega, tendrá que continuar en arresto domiciliario ahora que el Tribunal de Apelación ha revocado la decisión que autorizaba su puesta en libertad. La justicia nórdica mantiene la medida cautelar contra él después de que el Tribunal de Distrito de Oslo hubiera autorizado su puesta en libertad provisional hasta la celebración del juicio, previsto para febrero de 2027.

La Fiscalía había recurrido el lunes la decisión judicial y pidió que continuara bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica en Skaugum, la residencia actual de los monarcas. Ahora, se ha llegado a la conclusión de que es cierto que todavía existe riesgo de reincidencia en los delitos que se le atribuyen, sobre todo contra su expareja.

Según ha informado la cadena noruega NRK, la resolución también pone en duda que las medidas de control sean suficientes para evitar que el joven consuma sustancias si queda en libertad. El tribunal ha tenido especialmente en cuenta que, a pesar de los controles a los que ha sido sometido durante los nueve meses de arresto, ha continuado consumiendo alcohol.

Tres positivos de Marius Borg en los controles de alcoholemia

Precisamente, durante la vista judicial del lunes se reveló que el hijo de Mette-Marit de Noruega había dado positivo en alcohol en los tres últimos controles a los que se había sometido. Él intentó justificarse desesperadamente, asegurando que podían ser consecuencia del uso “de un enjuague bucal” y del consumo “de un zumo de manzana fermentado”. Una explicación que el tribunal ha considerado “poco creíble”, evidentemente.

La resolución judicial establece que deberá continuar bajo arresto domiciliario, como mínimo, hasta el próximo 30 de noviembre. Es importante recordar que el joven fue condenado el pasado junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltratos a una expareja.

Después de conocer la decisión, sus abogados han expresado que les habría gustado obtener un resultado diferente, aunque han asegurado que respetan la resolución: «Ahora estudiaremos detenidamente los argumentos del tribunal y hablaremos con Høiby sobre los pasos que se deben seguir”, han explicado.

Marius Borg acompaña a la familia en esta foto oficial | Europa Press

Por su parte, la abogada de la Fiscalía ha defendido que la decisión refleja la gravedad del caso y la necesidad de evitar nuevas vulneraciones graves de la integridad de las víctimas: “La protección de la ciudadanía es fundamental y debe ser el factor prioritario en este caso”, ha afirmado.

El caso supone un golpe especialmente delicado para la familia real noruega, que vuelve a ver cómo el nombre de Marius Borg queda asociado a un escándalo judicial de gran repercusión. Que el hijo mayor de la reina Mette-Marit se encuentre inmerso en una situación de esta gravedad, con decisiones judiciales que le niegan la libertad provisional, representa una situación especialmente comprometida para la imagen de la familia real y añade aún más presión sobre una institución muy dañada.