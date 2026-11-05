Marius Borg, el fill gran de la reina Mette-Marit de Noruega, haurà de continuar en arrest domiciliar ara que el Tribunal d’Apel·lació ha revocat la decisió que n’autoritzava la posada en llibertat. La justícia nòrdica manté la mesura cautelar contra ell després que el Tribunal de Districte d’Oslo n’hagués autoritzat la posada en llibertat provisional fins a la celebració del judici, previst per al febrer del 2027.
La Fiscalia havia recorregut dilluns la decisió judicial i va demanar que continués sota arrest domiciliari amb una polsera telemàtica a Skaugum, la residència actual dels monarques. Ara, s’ha arribat a la conclusió que és cert que encara hi ha risc de reincidència en els delictes que se li atribueixen sobretot contra la seva exparella.
Segons ha informat la cadena noruega NRK, la resolució també posa en dubte que les mesures de control siguin suficients per evitar que el noi consumeixi substàncies si queda en llibertat. El tribunal ha tingut especialment en compte que, malgrat els controls als quals ha estat sotmès durant els nou mesos d’arrest, ha continuat consumint alcohol.
Tres positius de Marius Borg en els controls d’alcoholèmia
Precisament, durant la vista judicial de dilluns es va revelar que el fill de Mette-Marit de Noruega havia donat positiu en alcohol en els tres últims controls als quals s’havia sotmès. Ell va intentar justificar-se a la desesperada, tot assegurant que podien ser conseqüència de l’ús “d’un col·lutori bucal” i del consum “d’un suc de poma fermentat”. Una explicació que el tribunal ha considerat “poc creïble”, evidentment.
La resolució judicial estableix que haurà de continuar sota arrest domiciliari, com a mínim, fins al pròxim 30 de novembre. Cal recordar que el jove va ser condemnat el juny passat a quatre anys de presó per dos casos de violació i per maltractaments a una exparella.
Després de conèixer la decisió, els seus advocats han expressat que els hauria agradat obtenir un resultat diferent, tot i que han assegurat que respecten la resolució: “Ara estudiarem detingudament els arguments del tribunal i parlarem amb Høiby sobre els passos que cal seguir”, han explicat.
Per la seva banda, l’advocada de la Fiscalia ha defensat que la decisió reflecteix la gravetat del cas i la necessitat d’evitar noves vulneracions greus de la integritat de les víctimes: “La protecció de la ciutadania és fonamental i ha de ser el factor prioritari en aquest cas”, ha afirmat.
El cas suposa un cop especialment delicat per a la família reial noruega, que torna a veure com el nom de Marius Borg queda associat a un escàndol judicial de gran repercussió. Que el fill gran de la reina Mette-Marit es trobi immers en una situació d’aquesta gravetat, amb decisions judicials que li deneguen la llibertat provisional, representa una situació especialment compromesa per a la imatge de la família reial i afegeix encara més pressió sobre una institució molt malmesa.