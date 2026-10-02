Mette-Marit de Noruega no aixeca el cap. La nova reina del país nòrdic tampoc no acudirà avui al que havia de ser el seu gran debut, ja que ha patit un altre problema de salut. Els metges creien que un trasplantament l’ajudaria a tenir una millor qualitat de vida, però la fibrosi pulmonar que pateix continua generant-li problemes. Els noruecs van quedar-se preocupats quan van veure que no podia anar a la coronació, però és que ara han rebut l’avís d’última hora que tampoc no la veuran avui.
Aquest divendres, havia de tenir lloc un acte de la màxima rellevància institucional com és l’obertura del Parlament. Aquest paper està reservat als monarques, que havien de comparèixer en un dels moments més esperats d’aquests primers dies en el tro. Ella, però, ha comunicat la seva absència poques hores abans. Era la primera hora del matí quan el Palau Reial d’Oslo ha informat a la cadena pública NRK que la reina no podria participar-hi per culpa d’una altra “infecció respiratòria“.
Què li passa exactament a Mette-Marit de Noruega? Parla el seu metge
Però tan malalta continua quatre mesos després de l’operació? El trasplantament de pulmó va ser “un èxit”, si fem cas de l’informe que va compartir el seu equip mèdic. En aquests moments continua amb el tractament programat i, malgrat tot, insisteixen que estan “satisfets” amb el seu progrés: “La reina encara es troba en un període de rehabilitació que durarà aproximadament un any després de l’operació“, ha dit el cap de pneumologia de l’hospital.
La reina Mette-Marit no acudirà a aquesta primera gran fita del regnat del seu marit, però sí que ho farà la seva filla gran. La princesa hereva Ingrid acompanyarà el rei en un moment important en el que sembla que serà només un dels molts que es perdrà la seva mare per culpa d’un problema de salut que arrossega des de fa molts anys, però que ha empitjorat considerablement més recentment.
Ara, totes les mirades estan posades en una monarca que no exercirà com a tal en un futur immediat. La seva agenda no fa més que encadenar una baixa d’última hora rere una altra, cosa que preocupa a la família però també als més monàrquics. Que tingui el fill empresonat mentre espera la resolució del seu recurs tampoc no ajuda, ja que deu estar patint en una situació més que complicada i controvertida que afecta directament la imatge d’una corona renovada. Els primers mesos de regnat de Haakon estan marcats pels problemes familiars, això queda clar, així que caldrà veure si el país ignora tot el soroll que l’envolta o si el castiga per culpa d’això.