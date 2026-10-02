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La pitjor experiència de Pablo Motos amb el bòtox: “Semblava xinès”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
02/10/2026 10:04

Pablo Motos presenta un programa diari des de fa dues dècades, 20 anys davant la càmera que han permès que els teleespectadors el vegin envellir en directe. Ara, als 61 anys, la seva cara evidentment ha canviat molt i les arrugues el preocupen com a moltes estrelles televisives. En l’emissió d’aquest dijous, el tema s’ha posat sobre la taula i ha estat arran d’una pregunta seva: “S’ha de combatre la vellesa o assumir que et fas gran?“, deixava anar. Ràpidament, Tamara Falcó reconeixia que veure’s envellir és “difícil” i, a partir d’aquí, s’han posat a parlar de bòtox en una part de la tertúlia molt més light.

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La vellesa demostra l’horrible poder que té a gravetat perquè tot va caient… i arriba un moment en què, fins i tot, se’t cauen els genolls“, deixava anar el presentador. Mentre que Nuria Roca o Cristina Pardo deien que s’ha d’assumir que la vida passa i és bo acceptar-se a un mateix; Juan del Val va voler aprofitar per criticar tots aquells que es deixen captivar pel bisturí: “La gent comença a operar-se i s’estira tant que es queden sense arrugues. Això sí, no semblen més joves sinó que continuen aparentant la mateixa edat. Abans semblava que tenia 66 anys i, ara, continua semblant que tingui 66 anys però sense arrugues”.

Què ha explicat Pablo Motos sobre la seva experiència amb el Botox - Antena 3
Què ha explicat Pablo Motos sobre la seva experiència amb el bòtox? | Antena 3

Pablo Motos s’ha operat la cara?

Pablo Motos ha lamentat que la gent s’operi sense parar per intentar frenar l’envelliment: “Es van estirant i, al final, tots tenen la mateixa mirada de lluç congelat“. I és que el presentador sap de què parla, ell que ha experimentat com és això de posar-se bòtox. En una confessió que ha sorprès els teleespectadors, el valencià ha reconegut que fa uns anys va injectar-se bòtox durant unes vacances: “Jo no tenia ni idea de què era, però me’l van punxar per tota la cara“.

I li va agradar el resultat? Doncs no massa, tenint en compte el que ha dit sobre el primer moment que va mirar-se al mirall després: “Recordo sortir de la clínica, entrar a l’ascensor i pensar que semblava xinès quan em vaig veure al mirall“. Després d’aquella experiència, diu que va preocupar-li molt no poder-ho arreglar abans de l’inici de temporada: “Va ser molt complicat perquè no podia riure… i això és fotut“. Des de llavors, no hauria tornat a deixar-se engalonar per cap cirurgià plàstic.

Pablo Motos

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