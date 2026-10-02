Mette-Marit de Noruega no levanta cabeza. La nueva reina del país nórdico tampoco acudirá hoy al que debía ser su gran debut, ya que ha sufrido otro problema de salud. Los médicos creían que un trasplante le ayudaría a tener una mejor calidad de vida, pero la fibrosis pulmonar que padece continúa generándole problemas. Los noruegos se quedaron preocupados cuando vieron que no podía ir a la coronación, pero ahora han recibido el aviso de última hora de que tampoco la verán hoy.

Este viernes, debía tener lugar un acto de máxima relevancia institucional como es la apertura del Parlamento. Este papel está reservado a los monarcas, que debían comparecer en uno de los momentos más esperados de estos primeros días en el trono. Ella, sin embargo, ha comunicado su ausencia pocas horas antes. Era la primera hora de la mañana cuando el Palacio Real de Oslo informó a la cadena pública NRK que la reina no podría participar debido a otra «infección respiratoria«.

¿Qué le pasa exactamente a Mette-Marit de Noruega? Habla su médico

¿Pero tan enferma continúa cuatro meses después de la operación? El trasplante de pulmón fue «un éxito», si hacemos caso al informe que compartió su equipo médico. En estos momentos continúa con el tratamiento programado y, a pesar de todo, insisten en que están «satisfechos» con su progreso: «La reina aún se encuentra en un período de rehabilitación que durará aproximadamente un año después de la operación«, dijo el jefe de neumología del hospital.

La reina Mette-Marit no acudirá a este primer gran hito del reinado de su marido, pero sí lo hará su hija mayor. La princesa heredera Ingrid acompañará al rey en un momento importante en el que parece que será solo uno de los muchos que se perderá su madre debido a un problema de salud que arrastra desde hace muchos años, pero que ha empeorado considerablemente más recientemente.

Mette-Marit de Noruega debía debutar como reina, pero no podrá acudir | Europa Press

Ahora, todas las miradas están puestas en una monarca que no ejercerá como tal en un futuro inmediato. Su agenda no hace más que encadenar una baja de última hora tras otra, algo que preocupa a la familia pero también a los más monárquicos. Que tenga el hijo encarcelado mientras espera la resolución de su recurso tampoco ayuda, ya que debe estar sufriendo en una situación más que complicada y controvertida que afecta directamente la imagen de una corona renovada. Los primeros meses de reinado de Haakon están marcados por los problemas familiares, eso queda claro, así que habrá que ver si el país ignora todo el ruido que lo rodea o si lo castiga por culpa de eso.