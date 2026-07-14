Mette-Marit de Noruega ha tingut realment preocupats els monàrquics des que confirmessin que necessitava un trasplantament de pulmó. La dona del príncep hereu pateix fibrosi pulmonar des de fa uns quants anys, una malaltia que ha anat deteriorant el seu sistema respiratòria fins al punt que l’hem vist amb un respirador artificial en públic.
Després d’unes setmanes d’espera, van aconseguir-li un òrgan i l’operació ha estat tot un èxit. L’aristòcrata s’està acabant de recuperar des de casa i acaba de rebre l’alta. Ha estat ara quan ha pronunciat les seves primeres paraules després de tot plegat.
En un comunicat emès per la casa reial noruega, Mette-Marit agraeix el suport que ha rebut en un procés que ha estat complicat: “Estic profundament agraïda i m’agradaria agrair, en primer lloc, a tots els qui opten per la donació d’òrgan. M’han donat el regal de la vida i les paraules no són suficient per descriure com em sento d’humilment agraïda per això”.
Mette-Marit de Noruega envia un missatge als pacients de fibrosi pulmonar com ella
Els metges tenien clar que aquest trasplantament era l’única opció per a ella, perquè pogués millorar la seva qualitat de vida. Hi han estat molt a sobre i, evidentment, formar part de la família reial li ha permès rebre una atenció mèdica excel·lent en el millor hospital de tot el país. Ho ha agraït, això sí: “Vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair a tots aquells que m’han acompanyat en aquest llarg camí. La meva família, metges cirurgians, infermers, fisioterapeutes i altre personal sanitari; així com a tots aquells que contribueixen de manera inavaluable al sistema de salut noruec cada dia”.
En aquest escrit, la dona del príncep Hakoon també s’ha dirigit als pacients de fibrosi pulmonar com ella perquè ha après, en primera persona, com és de complicat gestionar els problemes de salut que se’n deriven: “Vull enviar una salutació molt especial als meus amics amb fibrosi, que han estat excepcionals durant una de les etapes més difícils de la meva vida. Viure amb fibrosi no és per a qualsevol i no passa un dia sense que pensi que sou molt forts”.