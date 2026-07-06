Mette-Marit de Noruega s’ha hagut de sotmetre a un trasplantament de pulmó que els metges confien que l’ajudi en la fibrosi pulmonar que arrossega des de fa uns anys. Gairebé 20 dies després de l’operació, la princesa hereva ha reaparegut en una fotografia molt esperada que han compartit des del perfil oficial de la casa reial nòrdica. Asseguda al sofà, amb bona cara, còmoda i abraçada al seu marit; han decorat tot el menjador per gaudir del partit del Mundial de futbol que enfrontava el seu país contra el Brasil. La classificació de Noruega ha estat una sorpresa en un partit que ha fet vibrar tot el país.
Des de l’hospital havien comunicat que l’operació havia estat un èxit i que, al llarg de les pròximes setmanes, la dona de Hakoon de Noruega hauria de descansar per acabar de recuperar-se des de casa. Ara que ha rebut l’alta, podrà continuar amb la rehabilitació des de la comoditat de palau. Entre medicació i medicació, però, té temps de desconnectar amb el marit en una fita històrica per al seu país que aconsegueix eliminar una de les seleccions més icòniques gràcies als dos gols de Haaland: “Ahir va ser una nit històrica i tota la família va mirar el partit amb emoció”. I, de fet, en el recull que han compartit també es veuen fotos dels seus fills en el camp dels Estats Units on s’ha disputat el match.
Els monàrquics aplaudeixen la millora en la salut de Mette-Marit de Noruega
Les fotografies de Mette-Marit serveixen per veure que té molt millor cara, com dèiem, una bona notícia que demostra que efectivament la intervenció ha anat bé i s’està recuperant d’un trasplantament que sempre acostuma a costar. Ràpidament, el post d’Instagram s’ha omplert de comentaris i el missatge és unànime: tothom aprofita per aplaudir la millora en l’estat de salut de la futura reina.
“Noruega va guanyar, però encara és més important veure que la princesa hereva s’està recuperant en una bona recuperació”, resa un usuari. I tots els comentaris van en la mateixa línia: “Fantàstic tornar a veure Mette-Marit, vinga!”, “Que bé veure la millora de la princesa, continua millorant!”, “Que bé veure que la princesa hereva sembla tenir més energia“, “Quines fotos més maques i que bé veure que està bé” o “Els millors desitjos per a una recuperació encara més bona per a Mette-Marit” són només uns exemples.
La seva agenda oficial continua aturada i la previsió és que així segueixi, com a mínim, les següents setmanes. La casa reial ha assegurat que mantindrà els monàrquics informats de la seva evolució, però no hi ha res com una fotografia per veure com va aquesta recuperació.