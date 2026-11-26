Noves eleccions, nou debat de TV3. Un debat distret perquè se n’han fet molts i els candidats ja s’han pres la mida. Dues hores de batussa dialèctica, amb diferents ritmes però amb intervencions fresques, fins i tot, entranyables, d’alguns dels caps de llista. El fet que les eleccions del 29 de novembre van del que van, fan que els candidats de les formacions catalanes o amb franquícia catalana, s’ho agafin amb força de manera diferent que no pas un debat electoral per les municipals o les del Parlament. Aquest és l’u per u del debat. Un adjectiu per a cada participant.
Jordi Hereu, al límit
El ministre i candidat del PSC per Barcelona ha arribat just de veu i també de tremp. Si al principi de campanya, per la veu, semblava el quart Bee Gees, aquesta nit semblava Rod Stewart en una nit de festa major. De fet, ser un polític dels 90 i principis del dos mil recautxutat no és gaire bona idea en els nous formats polítics d’avui dia. A vegades, el candidat semblava desconnectat del debat i s’acostava més a la figura del director de l’oficina bancària del barri que saluda amb entusiasme els pensionistes i bufa quan el mecànic li reclama millorar la pòlissa de crèdit. Al capdavall, Hereu tampoc no està gaire inquiet, perquè sap que per Barcelona el cap de llista és Pedro Sánchez. Portava corbata vermella.
Ernest Urtasun, connectat
Urtasun és un gat vell. Durant el debat ha estat tan perspicaç que ha socialitzat al PSOE i a ERC les mancances del govern de Sánchez, i ha privatitzat els seus èxits. Urtasun ha tornat a lluir ofici, dirigint el missatge molt clarament al seu públic. Urtasun sap que és com un moble d’Ikea que queda bé a la tele, però quan el muntes a casa sempre queda alguna cosa torta o un caragol mal col·locat. De tota manera, el candidat de Frente Amplio ha fet la feina de manera àgil i amb sobrietat. Urtasun no portava corbata.
Míriam Nogueras, entrebancada
La candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, no ha tingut una bona nit. De fet, no ha tingut una bona campanya, sobretot, perquè era una tasca gegantina poder col·locar el seu missatge en la biosfera d’aquestes eleccions sense semblar la reina cridant “que em portin el cor de Blancaneu”. A més, ha hagut d’escudar-se dels persistents atacs de Gabriel Rufián a la seva formació que desprenen una relació com si juguessin a rugbi Sauron contra amb Lord Voldemort. Un fet habitual en la història caïnita de l’independentisme. Nogueras ha intentat fer alguna jugada individual però en els debats és com els partits de futbol de contraatac, si agafes la pilota no l’has de deixar anar.
Gabriel Rufián, endollat
El candidat d’ERC pot estar content que sembla que li hagin fet unes eleccions a mida. El to, el contingut i el format de la campanya li han anat al pèl. Possiblement, la història no li doni una altra oportunitat com aquesta i, per això, l’ha aprofitada. Amb un risc, però, creure’s V de Vendetta, el personatge de novel·la gràfica inspirat en Guy Fawkes, com la gran esperança de la revolta general de les classes obreres. La seva intervenció al debat ha estat hiperactiva, ha provocat a Xavier Garcia Albiol, i ha mostrat desacomplexadament la seva aversió amb Nogueras. En canvi, ha estat sorneguer amb el candidat de Vox. Perspicaç en la posada en escena i en les expressions per tal de donar una bona dosi del personatge que ha ofert en aquesta campanya als rufianers, els grupis de la nova polítiktok. Portava corbata lila.
Xavier García Albiol, còmode
El candidat de PP, Xavier García Albiol, té més durícies que un manobre en la cosa de la política. La política municipal a la ciutat de l’Anís del Mono i de Manolo Escobar ajuda molt a adaptar-se al medi. I, a més, el candidat del PP té un avantatge clamorós, li agrada la gent. Per tant, li agrada la política popular, amb missatges curtets i al peu i de cara a barraca. Entre l’experiència i la virtut, Albiol fa com Cruyff, va als debats a gaudir, a parlar del seu llibre, i a enraonar a la seva manera. Per això, si li ha de dir a algú que calli ,ho diu es queda tan ample i, si ha de riure, riu. La confrontació calculada i empàtica amb Rufián ha estat la imatge del dia. No portava corbata.
Juanjo Aizcorbe, entretingut
La política genera personatges i protagonistes inesperats. Nàufrags en un món molt reduït o iconoclastes en un món de conviccions profundes. Una combinació podria ser el candidat de Vox que s’ha vist en el debat, Juanjo Aizcorbe. En síntesi, és un senyor de dretes de tota la vida que no li fa res llegir les seves intervencions i dir coses amb “carinyo” a un altre candidat. Tot i el grapat de barbaritats que ha llegit, ningú no s’ha enfadat amb ell perquè és com enfadar-se amb el jubilat ric del bar que critica tot rient tot allò que li desmunta el seu món però quan hi ha l’acapte de Nadal és el primer que hi posa el coll o paga el quinto al que considera afectat per una desgràcia. Aizcorbe va als debats sense jugar-se res. Com Hereu amb Sánchez, sap perfectament que la gent que voti Vox a Catalunya vota Abascal. Per tant, com si hi posen un radiador. Ara bé, és prou llest per no desbarrar amb agror i bel·licositat, i fer-ho com un senyor que diumenge dina fora. Portava corbata.
Ariadna Oltra, neutra
La moderadora del debat, Ariadna Oltra, ha fet el que li tocava. Ha advertit amb gràcia que no es trepitgessin i ha tingut el do d’entrar en el debat quan hi havia algun indici que pogués sortir de mare. El blanc trencat del vestit li donava el to de neutralitat expressament buscat. TV3 treballava sobre segur amb la moderadora. De fet, si Oltra fos un cotxe, seria un Toyota. Un vehicle fiable i de tota garantia i capaç d’accelerar quan convé sense perdre el somriure que l’allunya del risc de la vanitat que altres acaparen. Oltra ha treballat fi i amb ganes. I cal dir el mateix de TV3 i de la CCMA, perquè quan volen demostren que són una tele pública i que fa les coses molt bé.