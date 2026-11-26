La confrontació de blocs entre les esquerres i les dretes espanyoles ha marcat de principi a fi el debat electoral de TV3 de cara a les eleccions espanyoles del 29-N, i ha deixat Catalunya completament desdibuixada del centre de la discussió política, com està passant durant des que va començar la campanya. En aquest tauler polaritzat en dos bàndols i marcat pel joc net entre les candidatures que conformen cada un dels blocs, ERC s’ha alineat amb el bloc socialista en nom de l’antifeixisme –amb algun intent de marcar distàncies com quan els ha retret l’avançament electoral que ha fet descarrilar acords d’investidura com ara el finançament o la condonació del FLA–, mentre que Junts ha intentat centrar el seu discurs en Catalunya des del minut u i marcar distàncies a dreta i esquerra.
El plantejament respon directament a l’estratègia dels dos blocs per intentar concentrar el vot en la pugna per mantenir-se o assaltar la Moncloa aquest diumenge. De fet, el candidat del PSC, Jordi Hereu, ha parlat obertament de “blocs” durant el debat per “aturar la coalició del dimoni” de PP i Vox. Si Catalunya ha tingut molt poc pes específic durant les dues hores de debat, no hi ha hagut ni rastre sobre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Un conflicte reconegut pel mateix govern espanyol de Pedro Sánchez en l’acord de Brussel·les amb Junts i en el pacte entre PSC i ERC, amb el compromís dels socialistes per abordar aquesta situació.
En matèria de pactes el debat ha servit a PP i Vox per refermar que, si sumen, pactaran per arribar al govern espanyol. El complicat paper de Junts per no caure en cap dels dos blocs s’ha evidenciat quan Albiol ha retret a Míriam Nogueras que no vulgui donar suport a un eventual govern de PP i Vox. La candidata de Junts ha deixat clar que ells no s’han casat amb cap dels dos blocs “a canvi de res” i ha anat més enllà afirmant que no participaran d’un executiu que “vol carregar-se el català”. “Ja ho van intentar el 2017 i aquesta setmana van demostrar que seguim on erem”, ha afegit en referència a l’acord que va posar sobre la taula a la resta de candidats per comprometre’s a fer servir el català al Congrés. A banda de la bona sintonia de PP i Vox, Urtasun i Hereu han deixat clar en reiterades ocasions que si poden, reeditaran el pacte progresista, i el candidat socialista ha retret a Rufián que plantegi la cita electoral en una pugna entre PSC i ERC i ha demanat concentrar el vot en la seva formació perquè PP i Vox són “la coalició del dimoni” que amenaça, segons ha dit, tot l’estat del benestar.
Enfrontament per l’habitatge amb Junts carregat contra les polítiques de Colau
El bloc dedicat a les polítiques d’habitatge ha fet saltar les primeres espurnes entre els blocs i ha servit per visualitzar la solitud de Junts enmig d’aquesta guerra de blocs. Ernest Urtasun ha retret a la formació juntaire haver votat en contra dels decrets d’habitatge, obrint un flanc de crítica que ha estat aprofitat per les esquerres. Míriam Nogueras ha respost exigint autocrítica als Comuns i denunciant que les polítiques aplicades durant els darrers anys han deixat una situació “molt pitjor” per als ciutadans. “Si continuen apostant per les mesures d’Ada Colau no ens entendrem”, ha advertit la juntaire, que en aquesta campanya ha deixat clau que no acceptaran un executiu amb la cap de llista de Frente Amplio com a ministra. La pressió sobre els juntaires s’ha intensificat amb la intervenció de Gabriel Rufián, que ha interpel·lat directament Junts, el PP i Vox per preguntar-los si van rebutjar el decret sobre els lloguers de temporada “per interessos immobiliaris”. L’acusació ha indignat Nogueras, que ha tallat el republicà exigint-li “que pari de mentir”.
Per la seva banda, el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha reclamat seguretat jurídica per al sector i ha avançat que les mesures d’habitatge aprovades per l’executiu del PSOE “seran les primeres que derogarem” si els populars arriben a la Moncloa. En aquest bloc, Urtasun ha acusat Albiol d’haver construït només vuit habitatges públics a Badalona des que n’és alcalde. Una afirmació que Albiol ha rebatut llançant-li un paper amb les ofertes d’habitatge públic de la quarta ciutat més poblada del país, un gest que el dirigent dels Comuns ha replicat retreu-li que aquestes promocions són de la Generalitat. Una afirmació que l’alcalde badaloní ha negat rotundament. Enmig d’aquest estira-i-arronsa, els ministres Hereu i Urtasun han defensat l’acció de l’executiu de Sánchez, mentre el candidat de Vox ha vinculat la manca de pisos a la immigració i ha reclamat accelerar la construcció i abaixar impostos.
La immigració: dos models diferents
El segon bloc, dedicat als serveis públics i immigració, i malgrat estar centrat “cap a la Catalunya dels deu milions”, ha passat de puntetes sobre la realitat del país. El candidat de Vox ha assegurat que els serveis públics estan desbordats i ha vinculat immigració i delinqüència a les persones migrants l’augment dels delictes. Albiol, per la seva banda, ha defensat una immigració “ordenada i legal”, i ha relacionat la immigració irregular amb l’ocupació il·legals i també ha dit que suposa un factor “de distorsió” i dels problemes als barris. Davant aquest discurts, Urtasun ha acusat Albiol de tenir una actitud racista –demanant-li que retiri les pancartes “en la qual assenyala com a delinqüents els catalans d’origen àrab”– i el candidat d’ERC ha retret a PP i Vox que els molestin els més febles i, en canvi, no ho facin els estrangers que “compren blocs de pisos sencers i posen els pisos a dos mil euros”.
Per part seva, Nogueras ha retret a Hereu que parli de “la Catalunya dels 10 milions” sense que els serveis públics “estiguin dimensionats” i el candidat socialista li demana que doni suport al nou sistema de finançament, però Nogueras ha deixat clar a l’inici del debat que l’objectiu de Junts per a la pròxima legislatura és aconseguir el concert econòmic. A més, la candidata de Junts ha reclamat que Catalunya ha de podefer gestionar la immigració, assenyalant a Podem com el responsable, amb PP i Vox, de tombar aquesta iniciativa al Congrés. El cap de llista del PSC ha alertat del bloc que formen PP i Vox en matèria d’immigraciò, i ha critcat que Junts “moltes vegades ni sap on és”. Finalment, Gabriel Rufián ha acusat les dretes de confrontar la classe treballadora, i ha apostat per integrar la immigració amb drets i derures.
Xoc entre ERC i Junts en el bloc d’infraestructures per Rodalies i l’amnistia
El debat sobre infraestructures ha enfrontat ERC i Junts al voltant de l’estratègia política al voltant de la xarxa de Rodalies de Catalunya, i també amb l’amnistia. Primer, el cap de llista socialista ha recoengut que la xarxa de Rodalies “no està a l’altura”, mentre que Ernest Urtasun ha retret al PP, però també al PSOE, haver prioritzat l’alta velocitat en detriment del tren de proximitat. D’altra banda, Gabriel Rufián ha aprofitat aquest bloc per marcar distàncies amb els socialistes i ha retret a Pedro Sánchez “la convocatòria irresponsable d’eleccions”. Un avançament electoral que, com ell mateix ha dit, ha frenat les inversions a la xarxa i, a més, ha aturat el nou finançament i la condonació del FLA.
El dirigent republicà també ha dirigit part de les seves crítiques contra Junts, que defensa un traspàs integral de Rodalies, i que el servei estigui gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons el republicà, els juntaires venen “màgia i fantasia” en plantejar la independència com a sortida. En aquest, Nogueras i Rufián s’han embrancat en una picabaralla dialectal. La primera li ha replicat que “màgic és investir Illa i Sánchez a canvi de res”, mentre que el cap de llista d’ERC s’ha regirat i li ha dit que “no li permeto que digui ‘a canvi de res’ quan hi ha gent del seu partit dormint a casa i Carles Puigdemont tornarà gràcies a això”.
Preguntes creuades per començar el debat
El debat ha començat amb les preguntes creuades entre els candidats, que han hagut de dirigir al candidat que els ha tocat per sorteig. Aizcorbe ha demanat a Urtasun per què els catalans haurien de confiar en les polítiques d’habitatge d’Ada Colau. “Vostès han votat en contra dels decrets d’habitatge que han aconseguit les pròrrogues dels contractes de lloguer”, ha respost; i ha afegit que “no acceptarem cap lliçó de qui no construeix habitatge públic i qui vota en contra dels drets de la gent”. Albiol ha preguntat a Hereu sobre què faran en les pròximes setmanes amb els immigrants en situació irregular que entren a l’Estat. “Zarzuela”, ha interromput Rufián abans que Hereu respongués que “hem d’atendre les persones que arriben al nostre país”.
Fruit de l’atzar, Nogueras ha demanat a Rufián si estarà “amb el partit espanyolista de Podem” –en referència al vot en contra al traspàs de competències en immigració– o bé amb els interessos dels catalans, i Rufián ha respost assegurant que Junts ha votat amb PP i Vox en 44 ocasions en aquesta legislatura. Així mateix, ha defensat que és conscient que a Catalunya hi ha gent que no és independentista i si volem que Catalunya sigui un país i no una tribu, hem de deixar de repartir carnets de puresa”, ha afegit. Per la seva part, el cap de llista d’ERC ha demanat al del PP pels pactes postelectorals, i sobre si se sent representat per Milei, Trump o Netanyahu. Albiol ha dit que se sent representat per Feijóo i que espera que puguin governar en minoria, “però si no és possible li dic sense problema que arribarem a un acord probablement amb Vox”. Finalment, Hereu ha preguntat a la cap de llista de Junts sobre la idoneïtat de l’entrevista de Carles Puigdemont a El Mundo, però la cap de llista de Junts ha assenyalat que als socialistes no els molesta el mitjà, “sinó qui respon”, i ha tret pit perquè el president a l’exili “els hi ha guanyat la batalla”.