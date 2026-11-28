La cursa per a les eleccions espanyoles d’aquest diumenge ha quedat marcada per la pressió del debat espanyol sobre l’escenari polític català, situant l’electorat davant la disjuntiva de triar entre els dos blocs estatals en detriment d’una agenda pròpia del país. Al llarg d’aquesta campanya electoral tan polaritzada, la batalla pel vot útil entre les dues Espanyes ha condicionat el discurs dels partits i ha deixat Catalunya en un segon pla. Això s’ha evidenciat als mítings dels partits i també als debats electorals, on hi ha hagut contínues crides a la mobilització i al vot útil en la batalla entre la dreta i l’esquerra espanyoles, i molt poques referències a Catalunya.
En el bloc progressista estatal, el president del govern espanyol i candidat a la reelecció del PSOE, Pedro Sánchez, ha exhibit complicitat amb Frente Amplio per retenir una majoria progressista i frenar el que defineix com “els de la motoserra”. A l’altre costat, Alberto Núñez Feijóo ha apel·lat al vot útil de socialistes desencantats per aconseguir no només guanyar sinó governar, mentre que Vox i Santiago Abascal busquen sumar vots dels indecisos de cara a un eventual executiu conjunt i en un context en què diversos trackings interns de partits assenyalen que perd força dins del bloc de la dreta. Davant d’aquesta pressió dels blocs estatals, les forces independentistes arriben al final de la cursa amb estratègies divergents per condicionar l’escenari postelectoral. Esquerra Republicana demana més suport per poder ser més forta a Madrid, mentre que Junts apel·la al vot catalanista per trencar el bloc esquerra-dreta i evitar que la polarització espanyola dilueixi el pes polític del país. I encara cal afegir-hi Alhora, que es presenta com la força autènticament independentista i sense servituds.
Aquesta dinàmica de polarització estatal s’ha traslladat a Catalunya, i ha deixat el país com un simple decorat del debat polític en aquestes dues setmanes. Per exemple, la confrontació entre les dues Espanyes en el debat de TV3 va acabar convertint Catalunya en una autèntica convidada de pedra completament desdibuixada del centre de la discussió política. La campanya ha evidenciat la sintonia i el pacte de no-agressió entre PP i Vox i una alineació de PSC, Frente Amplio i Esquerra Republicana en el camp de batalla de l’esquerra contra la dreta, mentre que Junts per Catalunya ha intentat marcar distàncies a dreta i esquerra i posar Catalunya “al centre” del debat polític.
Junts es reivindica com el “vot refugi” independentista
Davant d’aquest escenari de polarització, Junts per Catalunya ha articulat la seva campanya reivindicant-se com el “vot refugi per a l’independentisme” i l’opció netament sobiranista de cara al 29-N, intentant així fer forat entre l’electorat independentista indecís i aquell votant tradicional d’ERC que rebutja l’acord de col·laboració amb Podem i la priorització de l’eix ideològic per davant del nacional. Tant el president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, com la cap de llista al Congrés, Míriam Nogueras, han insistit aquests darrers dies de campanya a concentrar el vot sobiranista en la seva formació per trencar l’eix ideològic espanyol i no diluir el pes del país davant dels partits estatals, deixant clar que no hi ha cap diferència entre l’esquerra i a la dreta espanyola pel que fa al tracte a Catalunya.
En els actes de final de campanya a Girona, Tarragona i el tancament a Barcelona, Junts ha llançat una ofensiva directa cap a l’electorat republicà i indecís, sostenint que ERC i Gabriel Rufián s’han casat amb l'”esquerra espanyola” en aquests comicis i reivindicant el paper dels set diputats juntaires en la negociació de l’amnistia per defensar que “no es tanca cap carpeta ni es gira cap full”. Sota consignes com “mentre ells dubten, Espanya no dubta mai”, la formació ha situat Catalunya, el català i la prosperitat com a eix per evitar que el vot independentista es perdi en la disputa entre blocs espanyols i en la lluita que ha obert ERC per disputar l’hegemonia al PSC. Els juntaires arriben a les urnes amb la voluntat de representar “tota aquella gent que té Catalunya al cap i al cor, que la posa com a prioritat, al centre de tot, sense complexos, i amb esperança, per arribar a una Catalunya independent”.
ERC prioritza l’eix ideològic i l’assalt a l’àrea metropolitana
A l’altre cantó del sobiranisme, Esquerra Republicana ha centrat el seu esforç a prioritzar l’eix esquerra-dreta i a disputar directament l’espai progressista i competir amb el PSC a l’àrea metropolitana de Barcelona per guanyar força negociadora a Madrid. Gabriel Rufián ha resumit aquesta aposta en el tram final amb el missatge “som independentistes, però volem ser útils”, buscant convertir-se en segona força d’esquerres al Congrés per davant de Frente Amplio –algunes enquestes l’hi concedeixen aquesta opció– i en situació de condicionar i “tutelar” un eventual govern del PSOE.
Aquesta estratègia ha pres forma en una pugna oberta amb el cap de llista del PSC i ministre d’Indústria, Jordi Hereu, al voltant de la utilitat del vot metropolità i de polítiques com l’habitatge o l’augment d’impostos: “El PSC no mereix el vostre vot”, ha dit als veïns d’aquestes poblacions. De fet, Rufián ha evidenciat aquesta disputa per l’hegemonia social i territorial als socialistes demanant fins a l’últim moment un cara a cara amb el candidat socialista amb l’objectiu de confrontar les dues propostes, però no se n’ha sortit.
Alhora, l”outsider’ independentista
La candidatura encapçalada per Jordi Graupera, Alhora, ha irromput en aquesta campanya com l’outsider independentista a la caça del vot desencisat amb els partits tradicionals, amb el lema Fora Espanya i una proposta centrada a boicotejar la lògica de pactes a l’Estat –sense entrar ni en el bloc d’esquerres ni en el de dretes–, per traslladar el conflicte a Madrid i fer tornar la independència al centre del debat polític. Aprofitant la conjuntura de la ILP ja admesa a tràmit al Parlament de Catalunya per fer fora Renfe de Catalunya, Alhora s’ha fixat l’horitzó d’obtenir 100.000 vots per intentar obrir una escletxa al Congrés i reactivar les bases sobiranistes.